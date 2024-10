Dans la cuisine d’Alexandre Dumas

Déjà en tant que jeune garçon il aimait bien la chasse et le temps qu’il passait avec sa mère dans la cuisine. Il élaborait les menus, préparait les repas, cuisinait, tout du monde culinaire l’intéressait, il invitait les gens à sa table au château et les invités adoraient venir. Car Alexandre Dumas n’était pas seulement un excellent cuisinier, mais aussi un compagnon agréable et drôle, il savait donner aux repas une ambiance exquise. Il était éloquent, il pétillait de vie.

Lors de ses voyages, il s’intéressait aux traditions culinaires, rencontrait de grands cuisiniers qui lui confiaient leurs recettes. En 1869 il écrit, ou plutôt dicte, car son état de santé ne lui permet plus d’écrire, son livre Mon dictionnaire de cuisine, l’œuvre qui reflète la cuisine de XIXe siècle. Le livre est publié en 1872, à titre posthume.

Le Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas se lit comme un roman historique. Comme un livre du monde entier, un livre des mots, des mots qu’on envie de prononcer à haute voix, un livre de traditions, un livre qui fait venir l’eau à la bouche. Dans le royaume culinaire les recettes sont des trésors, l’héritage précieux des familles, des secrets des chefs, des cours des châteaux, des savoir-faire des régions, des pays.

« Lorsqu’il n’y eut plus de cuisine dans le monde, il n’y eut plus de littérature, d’intelligence élevée et rapide, il n’y eut plus d’inspiration, il n’y eut plus d’idée sociale », dit Carême.

Tout est important. Non seulement le quoi, mais aussi le comment et le pourquoi. L’ensemble est fait de détails, donc nombreux sont à première vue invisibles. Aujourd’hui vient d’hier et sans hier et aujourd’hui nous ne saurions pas atteindre le demain. Aux serviettes colorées en papier précédaient les serviettes de toile faites d’abord à Reims, et encore avant les Celtes essuyaient leurs doigts aux bottes de foin qui leur servaient de sièges. Avant les bouteilles en verre, le vin se conservait dans des peaux de bouc.

Nos sauces mijotées sont reconnaissantes à Christophe Colombe et Vasco de Gama qui ont fait entrer les épices dans la cuisine française. Le poivre doit son nom à Monsieur Poivre, un Lyonnais qui l’a apporté de l’île Maurice à Cochinchine.

Il faut s’y connaître dans les nuances des significations des mots, dans le monde culinaire on jongle autant avec les mots qu’avec les ingrédients. Il faut savoir que le coffre est le nom par lequel les baleiniers appellent le petit de la baleine, que les espèces de la laitue s’appellent la pommée, la cabuse, la laitue crépue, la romaine à feuilles de chêne, les laitues panachées et les chicons blancs.

L’oursin s’appelle aussi châtaigne de mer. La brioche s’appelle la brioche à cause du fromage de Brie, qui faisait autrefois partie de sa composition. Il faut manier les verbes autant que les gestes. On limone le poisson, on terre le cacao, on colle les vins. Les abricots sont des œufs du soleil, les petits citrons les Provençaux nomment chinois. Arachide est aussi appelée la pistache de terre.

Miel épuré de Narbonne, vin de Madère, les andouillettes de Villers-Cotterêts, angélique de Niort, cerises de Montmorency, le melon de Cavaillon, beurre d’Isigny, navets de Cressy. Les pêches de Montreuil, les marrons glacés de Lyon, les figues d’Argenteuil et après celles de Marseille, et celles de Capodimonte et de Sicile.

Alexandre Dumas dit que les légumes ont aussi leur aristocratie et leurs privilèges. Tout a son importance au royaume culinaire. Les origines, les couleurs, les textures, les procédures de traitement, les chemins et les acheminements des ingrédients. Cacao de Cayenne n’est pas le même que cacao de Caracas, qui se diffère de celui de l’île Sainte-Madeleine, et de ceux de Berbice ou de Saint-Domingue.

« Quand le faisan est cuit, servez-le couché avec grâce sur sa rôtie ; environnez-le d’oranges amères et soyez tranquille sur l’évènement. » (A. Dumas, Mon dictionnaire de cuisine)

Tout est important. Le contenu et la forme, les moyens et le résultat. Le mouvement qu’on imprime à la casserole pour faire la brandade, il faut savoir que le meilleur melon est le cantaloup, qu’il faut le manger servi par tranches entre le potage et le bœuf ou entre le fromage et le dessert. Le chocolat est le meilleur quand on le laisse se reposer la nuit (Colette en savait quelque chose). « Une des plus belles villes, sinon la plus belle ville de l’Andalousie, a tiré son nom de sa ressemblance avec une grenade entrouverte » (demandez à Chateaubriand !).

Lors des marchés du samedi, parfois j’ai des soupçons que les gens achètent certaines choses juste pour le plaisir de pouvoir prononcer les mots, de pouvoir dérouler aux commerçants leurs recettes, et les commerçants retournent cette joie en prononçant les noms des régions, des villes, des pays, d’où viennent leurs produits.

Ce sont les bonheurs des marchés de parler des espèces des poires et des pommes, des chicons et des asperges. De les toucher, peser en main, doucement presser dans les paumes. Alexandre Dumas savait que parmi les trois cents espèces de poires il faut distinguer les poires d’été aux noms charmants : le petit-muscat, la madeleine, le rousselet de Reims, des poires d’automne qui s’appellent les beurrés, les doyennés et que la saint-germain, la virgouleuse et la crassane sont les poires d’hiver.

Jeux des mots, joies des mots, le plaisir des mots, les mots qui évoquent des souvenirs, fabriquent des odeurs, parfums, sons et les bruits, parfois des chants, les mots qui jouent dans les casseroles, sur les murs des cuisines, dans les tiroirs et étagères des vieilles armoires en bois, les mots qui viennent des jardins derrière la maison, des potagers des châteaux et qui nous arrivent sur les navires des pays lointains. Les mots des recettes qui ont été créés grâce au travail assidu pendant des années, aux essais infinis, infatigables, aux gestes répétés des milliers de fois et aussi grâce aux erreurs. Les mots des recettes qui sont nés par un pur hasard, par les inattentions et dans la panique et la précipitation.

« Surtout, n’arrosez jamais vos rôtis, quels qu’ils soient, qu’avec du beurre manié de sel et de poivre. » Toute cuisinière ou cuisinier qui met une seule goutte de bouillon dans sa lèchefrite mérite d’être chassé à l’instant et mis au banc de la France. » (A. Dumas, Mon dictionnaire de cuisine)

Poignée d’orge, pincée de fine graine de lin, fraise de veau, amande d’abricot, une mirepoix de carottes émincées, oignons en rouelles, un bouquet garni. Pommes en hérisson sont cuites au beurre, glacées avec de la marmelade d’abricots. Les marmelades ne s’appliquent qu’aux abricots et aux prunes. La chicorée sauvage est appelée aussi pisse-en-lit, julienne est un potage fait avec plusieurs sortes d’herbes et de légumes. Avec la queue de kangourou, on fait la soupe.

L’art culinaire consiste en des histoires. L’histoire des serviettes à table, l’histoire et le cheminement du café, et de la pâtisserie. Tout a son histoire, son début et pour ce monde culinaire nous espérons qu’il n’y a pas de fin. L’histoire de Marie-Antoinette Carême. Et la France, ni rien au monde, n’existerait sans ces histoires.

Les histoires doivent être vécues, racontées, transmises d’une génération à l’autre. L’histoire de la pêche aux esturgeons, dont les œufs sont recueillis pour faire le caviar. Le Dictionnaire de cuisine de Dumas raconte aussi l’histoire de la magie de la migration des harengs, qu’en Hollande on a une expression « l’éclair du hareng » et que cela veut dire que lors de la migration on peut les suivre le jour et la nuit, la nuit par l’éclat phosphorescent qu’ils répandent et la journée par les oiseaux qui les suivent.

Tout est important. Les couleurs. Le temps du trajet, les temps du mûrissement, le temps de cuisson. Il n’y a que le temps du repas qui devrait couler sans regarder les aiguilles de la pendule. La chair d’agneau est bonne entre les mois de décembre et avril, l’alouette n’est réellement bonne qu’entre les mois de novembre et février. « Elle s’engraisse par le brouillard avec une rapidité surprenante ».

Dans le Flan d’abricots à la Metternich, chaque morceau d’abricot se trouve séparé par quatre cerises. « L’airelle myrtille a des fruits rouges d’abord, après ils tournent au bleu foncé. » Ou encore : « Les artichauts peuvent être blancs, verts, violets, rouges et sucrés. Le hareng vivant est vert sur le dos, blanc sur les côtés et le ventre ; mort, le vert du dos se change en bleu. »

J’oscille en permanence entre les mots et les phrases de deux langues. Personne ne soupçonne qu’avec la bouteille d’eau, le portefeuille, les mouchoirs et l’ordinateur dans le métro parisien j’ai aussi tous ces mots et toutes les phrases slovaques. Même s’ils sont ensevelis au fond, depuis 25 ans je les protège, je les soigne, je m’occupe d’eux, par moments je les prononce, j’essaie de les placer dans la communication en français, je les dépoussière.

J’ai des mots qui restent intraduisibles dans ma vie, on ne peut pas les transporter du français au slovaque et du slovaque au français, ils doivent garder leur forme, leur nombre de voyelles et de consonnes, leur sonorité et leur musique, quand je les prononce ils doivent avoir le même goût sur la langue, sinon mon monde risque de s’écrouler. Šuflík, koch, poirier, rhubarbe et aussi rebarbora, fraisier, mais jahodová bublanina, čerešňový kompót, mais clafoutis aux cerises. Kamienok n’est pas tout à fait la même chose que le caillou, soupe à l’oseille a un goût légèrement différent que « polievka zo šťavela“.

La tartine avec du beurre et de la confiture aux groseilles est ‘chlieb s maslom a ríbezľovým lekvárom”, púpava se traduit comme pissenlit et pourtant... Pourtant j’ai besoin de ces mots dans les deux langues et des images diffľrents se déroulent derrière chaque mot. Car les mots ont aussi leurs goûts et leurs histoires qui doivent se poursuivre dans le temps.

Mi-figue, mi-raisin, entre la poire et le fromage, ne pas en faire tout un plat… Toutes ces expressions que nous, les étrangers venus en France d’autres pays, mettons du temps à comprendre. Et même si nous apprenons à les utiliser, souvent il nous manque le contexte de leur étymologie. Maintenant, grâce à Alexandre Dumas je sais d’où vient expression « faire le pied de grue” et pourquoi on dit que “pour faire de bon bouillon, la marmite ne devait que sourire »

Au musée du château Monte-Cristo, une affiche montre la copie de l’article dans le journal La Cuisine des familles (1905) avec la recette d’Alexandre Dumas, de son omelette aux huîtres. Et comme le précise Alexandre Dumas, l’omelette doit être baveuse !

Mais surtout, en France on a bien compris que le dîner, comme le définit Alexandre Dumas, est : “Action journalière et capitale qui ne peut être accomplie dignement que par des gens d’esprit : car il ne suffit pas, au dîner, de manger, il faut parler avec une gaieté discrète et sereine.” La conversation doit étinceler avec des rubis des vins d’entremets, elle doit prendre une suavité délicieuse avec les sucreries du dessert et acquérir une vraie profondeur au café. »

Par Maria Danthine-Dopjerova

Contact : maria@danthine.com