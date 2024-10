L’homme dans l’homme de Pascal Nordmann

Le résultat est une lecture poétique teintée d’absurde, de surréalisme ; un vagabondage dans une contrée exotique durant laquelle il faut faire attention à chaque pas afin de ne pas se perdre.

Dans son nouveau roman, c’est une rencontre entre le père d’une mariée et le violoniste de la noce. Le père de la mariée est intrigué par ce violoniste qui lui paraît étrange et le violoniste est intrigué par le père de la mariée qui lui rappelle quelque chose, mais quoi ? À la faveur d’un orage, ils trouvent refuge dans une cabane.

Ce « quelque chose » est un lien commun assez étrange : chacun abrite dans son corps un autre être vivant, une femme nue pour le père de la mariée et un policier pour le violoniste, et ces deux personnages habitant l’un et l’autre dans les corps des deux protagonistes vont interagir. La femme nue déplore d’être délaissée par le père de la mariée qui ne se souvient plus d’héberger qui que ce soit dans son corps et s’en émeut auprès de ce policier très laid aux méthodes singulières.

Mais Pascal Nordmann ne s’arrête pas là, telles des poupées gigognes, la femme nue et le policier également abritent en eux un autre être vivant qui lui-même héberge un autre humain. Une chaîne sans fin où se croisent un acteur raté, un assassin qui n’a pas encore tué ou une voyante.

Et dans ce tourbillon, le lecteur ne se perd pas grâce à une écriture qui revient sans cesse sur nos deux personnages principaux. Une lecture vertigineuse si on se penche à l’intérieur de ces protagonistes dans laquelle on oublie ses repères pour être transporté dans le flot des mots de l’auteur jusqu’à une fin brutale qui ramène à une réalité plus surprenante.

Pascal Nordmann est un auteur à part, ses romans sont des monologues que l’on aimerait entendre sur scène ne serait-ce que pour s’étourdir de ses mots et faire danser nos sens.

Par Auteur invité

