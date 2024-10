Calendriers de l'Avent 2024 : des créations livresques à déguster sans modération

Si le calendrier de l'Avent est une tradition festive qui remonte au XIXe siècle en Allemagne, depuis, ses déclinaisons n’en finissent pas de se renouveler d’une année sur l’autre, avec une dimension religieuse qui cède souvent le pas face à des créations très marketées mais qui n’en sont pas moins originales et divertissantes, voire gourmandes ! Les Calendriers de l'Avent se déclinent aujourd'hui presque à l'infini, avec des propositions à même de satisfaire à peu près tous les goûts.

Une tradition riche et déjà relativement ancienne

À l'origine, il s'agissait d'une simple coutume où les enfants recevaient une image religieuse chaque jour de l'Avent, la période de préparation à Noël. Cette pratique a évolué au début du XXe siècle avec la création du premier calendrier de l'Avent imprimé, qui comportait des images de Noël derrière chaque porte.

En 1958, le calendrier de l'Avent a pris une nouvelle dimension avec l'introduction de petits chocolats derrière chaque porte, une innovation qui a rapidement gagné en popularité. Et depuis, on n’arrête plus le progrès, comme diraient certains. Le marketing ne connaît pas de limite. Si certains produits sont davantage pensés pour les enfants, ne vous inquiétez pas, les adultes ont aussi leurs calendriers.

Place à la gourmandise et à la gastronomie

Le calendrier de l'Avent continue d'évoluer avec les tendances et les technologies. Les versions numériques, par exemple, permettent de découvrir des surprises virtuelles chaque jour, tandis que les calendriers interactifs offrent des expériences immersives. Cette tradition festive, qui a su se réinventer au fil des années, reste un moyen joyeux et excitant de compter les jours jusqu'à Noël, tout en offrant des moments de plaisir et de découverte. A savourer en solo, en couple, ou en famille, au coin du feu, ou avec un petit verre de vin.

Des déclinaisons gourmandes, avec un angle artisanal et français ont le vent en poupe pour l’année 2024. Vous aurez l’embarras du choix, entre des coffrets proposant de découvrir des champagnes, des vins ou encore des liqueurs. Si vous êtes plutôt chocolat, foie gras ou fromage, vous n’aurez qu’à choisir parmi tous ces Calendriers de l'Avent qui font la part belle au génie gastronomique de l’Hexagone. Voilà une façon un peu païenne de célébrer l’événement, mais on ne vous en voudra pas forcément.

La culture n’est pas en reste avec des calendriers livresques

Cependant, si vous êtes plutôt tenté par un calendrier culturel, sachez qu’il existe, là encore, de très belles offres en ligne. Les spécialistes des box littéraires proposent des calendriers qui vous permettront de déguster des ouvrages tout au long de la fin de l’année. Et, à moins que vous soyez un très très grand lecteur, il devrait vous en rester pour entamer avec délicatesse l’année 2025. Différents formats sont disponibles, avec un nombre de livres plus ou moins important : voilà de quoi s’adapter à tous les goûts mais aussi à toutes les disponibilités, ainsi qu’à toutes les bourses.

Mais les plus gastronomes d’entre vous, ne vous inquiétez pas, ces calendriers livresques de l’Avent comportent aussi quelques petites surprises pour réjouir vos papilles. Que ce soit à boire ou à manger, vous pourrez vous faire plaisir, tout en découvrant des livres relevant de la romance, de la romantasy, un genre qui a de plus en plus le vent en poupe, ou bien encore un manga fantasy hivernal. Attention cependant : de nombreuses éditions sont limitées : il n’y en aura donc pas forcément pour tout le monde.

Calendriers créatifs et culturels

Pour les plus créatifs d’entre vous, il est aussi possible de trouver en ligne des calendriers à remplir et à façonner soi-même. Dans la longue tradition du « Do it yourself », vous pourrez vous en donner à coeur joie afin de ravir famille et amis, en créant des calendriers parfaitement personnalisés et en cachant des objets qui seront totalement au goût du destinataire. Si vous voulez à la fois suivre la tradition et inscrire votre patte, cette possibilité a de quoi vous séduire.

Si vous êtes un brin poète, pourquoi ne pas proposer de découvrir un poème ou bien encore une citation derrière chaque fenêtre. On peut pousser le vice encore plus loin et glisser l’incipit de quelques romans que vous estimez tout particulièrement. Cela permettra de faire découvrir ces œuvres autour de vous et de partager vos goûts littéraires. Alors, à vos plumes ! En effet, quel plus bel effet que d’écrire ces quelques lignes de votre plus belle écriture…

Il existe des calendriers de l’Avent vierges en bois, en coton, en kit, ou en carton, avec des offres pour tous les budgets. Mais, si vous avez du temps et que la création vous plaît, vous pouvez opter pour une création personnelle totale, en reprenant des patrons disponibles en ligne ou en créant le vôtre, à votre image.

Des calendriers pour jouer

Différentes enseignes proposent aussi des calendriers qui sont fondés autour d’un principe ludique. A chaque fenêtre correspond un jeu, une énigme, une carte qui vous emmène sur des terrains inconnus. Si vous aimez le principe des jeux de société, vous ne pourrez qu’être ravi par ce type d’initiative. Et, pour les plus bons vivants d’entre vous, rien de mieux que de savourer plusieurs calendriers de l’Avent : un ou deux gastronomiques pour, en même temps, s’adonner à un troisième dédié à des jeux ! La fête sera ainsi assurée.

Si vous êtes plutôt adepte des célébrités littéraires, sachez qu’il existe même un calendrier de l’Avent autour des personnages de la saga Harry Potter. Il est vrai que vous pourrez dire qu’on a déjà à peu près tout créé autour de cette série : alors, un calendrier de l’Avent, pourquoi pas ! Pour les fans, ce sera, à chaque fenêtre, des objets à collectionner, comme un écusson, un porte-clés, un magnet, un badge, des crayons, des stickers, ou encore des cartes de vœux.

Des calendriers dans tous les genres littéraires

L’autrice Sophie Jomain a aussi pensé aux fans de romance, avec son livre Romance de l'avent : un coeur pour Noël (avec des illustrations signées Manon Bucciarelli). Celle qui est à l’origine de la série Les étoiles de Noss Head et de Felicity Atcock, propose dans cet ouvrage une véritable romance de Noël avec, pour chaque jour, un nouveau chapitre à découvrir. Se présentant comme un bel objet, avec des dorures et des feuilles scellées et pliées, cet ouvrage renferme une histoire et de nombreuses surprises !

Si vous êtes plutôt bande dessinée, sachez qu’il existe une création collective, avec les fines plumes de la BD franco-belge : La BD de l'Avent : Une histoire à déballer chaque jour avant Noël. L’ouvrage renferme vingt-quatre histoires à déguster comme un calendrier de l’Avent. Ce format inédit est une belle découverte, à offrir à celles et ceux qui aiment les bulles. Différents genres se côtoient, avec des histoires humoristiques quand d’autres sont plus instructives ou touchantes. A chaque fois, les auteurs remplissent le défi de raconter une histoire en quatre planches.

