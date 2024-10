Ex-Agessa : “Ne rien faire est un art, éviter que ça se sache une science

Ne rien faire est un art, et la sécurité sociale des artistes auteurs (l’ex-agessa, dont le nom résonne encore quand on parle de « scandale de la retraite des écrivains ») semble maîtriser cet art à la perfection. Son dernier conseil d’administration se tenait le ...

Malgré le règlement intérieur précisant qu’il doit avoir lieu tous les trois mois, il s’était écoulé cinq mois depuis le précédent — à cause du limogeage discret du directeur de la SSAA, et d’un tour de force sémantique consistant à dire « trois mois = un trimestre, avril est 2e trimestre et septembre au 3e donc 5 mois = un trimestre ».

Quoi qu’il en soit, on pouvait craindre, après 150 jours sans décision, que ce CA de septembre soit long et chargé de dossiers en souffrance - par exemple celui des demandes d’aide sociale, du rachat des cotisations arriérées, du règlement intérieur toujours déficient au regard de la loi ou, plus simplement encore, de la possibilité pour le CA de se tenir en présentiel (rappelons que les représentants des AA qui y siègent bénévolement sont toujours censés se rendre à Paris pour porter notre voix).

Heureusement, la SSAA a su éviter de traiter ces dossiers.

Son président avait en effet un objectif bien plus important : faire passer un article stipulant que les représentants en question n’auraient plus le droit de mentionner ce qui se passe en CA (alors même qu’il s’agit de délibérations publiques), et qu’ils seraient désormais tenus de représenter « les intérêts de la SSAA » au lieu de ceux des administrés.

Bref, il s’agissait tout simplement de voter une interdiction de défendre les auteurs.

On se doute que la proposition a été accueillie avec une certaine fraîcheur, et longuement débattue, au point que le président (bénévole lui aussi, mais qui déteste que les réunions se prolongent, car il a piscine et c’est important) a dû sabrer dans l’ordre du jour, refusant de traiter des dossiers brûlants, mais aussi de s’étaler sur les confortables indemnités que la SSAA va verser à son ancien directeur (limogé ? Recasé ? En congé maladie ? Impossible de le savoir, mais rien à craindre côté financier).

Ainsi, en moins de 3 h, le CA était clos. Les questions en souffrance restaient en souffrance, de même que les artistes auteurs. Mais, par chance, pour le prochain CA (dans trois mois ? Cinq ? Davantage ?) le président a promis de revenir avec une nouvelle mouture de sa clause — bâillon... qui nous débarrassera du droit de nous plaindre.

Ne rien faire est un art, et éviter que ça se sache une science. On ne peut qu’admirer le talent de ceux qui maîtrisent les deux.

Crédits photo : congerdesign CC 0