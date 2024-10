Chercher le sens de la vie, dans La Grande Librairie

A-t-on jamais autant cherché un sens à nos vies ? Et que cherche-t-on, au fond, quand on cherche du sens ? À l’heure du tout numérique, du burn-out et de l’éco-anxiété, le philosophe Pascal Chabot nous remet les idées en place et lance une multiplicité de pistes et de défis dans Un sens à la vie (PUF). Une réflexion stimulante et diablement contemporaine.

Face à lui, la plus pop des profs de philo ! Marianne Chaillan fait la part belle à la littérature dans son nouvel ouvrage : Écrire sa vie (L’Observatoire). Partant d’une vieille photo de classe de son père qu’elle a montrée à ses élèves, elle s’interroge sur la possibilité ou non d’être l’auteur de son existence. Entre le poids du destin et la force de notre volonté, quelle place pour le bonheur et la liberté ?

Autant de sujets qui intéressent Agnès Jaoui. Scénariste, actrice et réalisatrice, elle n’a jamais cessé d’écrire et de questionner le sens de nos vies. Dans un premier livre aussi sensible que réussi, La taille de nos seins (Grasset), illustré par Cécile Partouche, elle revient sur son enfance, l’apprentissage de l’existence et la violence d’un secret trop longtemps gardé.

On a tous entendu parler de la « méthode Coué »… Mais que sait-on vraiment de son inventeur ? C’est à ce dernier, Émile Coué, père souvent moqué de ce qu’on appelle développement personnel, qu’Étienne Kern, prix Goncourt du premier roman il y a deux ans, consacre une singulière biographie, dans La vie meilleure (Gallimard). Un roman bouleversant sur la quête du bonheur qui se mue peu à peu en une lettre d’amour à la littérature.

Elle a fait pleurer la France entière avec Changer l’eau des fleurs (Albin Michel) : la romancière aux plus de 5 millions de lecteurs, Valérie Perrin, revient avec Tata (Albin Michel). L’enquête abracadabrante d’une réalisatrice de cinéma qui apprend que sa tante, enterrée trois ans auparavant, vient tout juste de mourir… une deuxième fois ! Et si derrière chaque vie, même les plus discrètes, se cachait un roman…

Enfin, nous poursuivrons notre cycle américain avec Richard Ford, prix Pulitzer en 1996, qui signe cette rentrée Le paradis des fous (Éditions de l’Olivier). On y retrouve son fameux Frank Bascombe qui traverse le pays aux côtés de son fils malade et promène son regard drôle et désenchanté sur le monde d’aujourd’hui. Au terme d’un cycle romanesque de près de 40 ans, il est question, plus que jamais ici, de la quête du bonheur et du sens de la vie.

Cela fait deux ans qu'Anaïs Combeau, Manon Picot et Marie Auguste cultivent le goût de la lecture dans une des cinq librairies indépendantes d’Angoulême, « Lilosimages ». Elles nous conseilleront des ouvrages qui, selon elles, éclairent nos existences !

Enfin on retrouvera l’acteur Stéphane Freiss aux côtés d’Emma Kouloumba-Liefooghe, 20 ans, gagnante de la saison 3 de notre concours « Si on lisait à voix haute ». Ensemble, ils liront un poème de Walt Whitman tiré de son recueil Feuilles d’herbe (Les Belles Lettres)

