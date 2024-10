Naruto apprendra l'art du ninja à Spirou

Il s’agit d’un projet unique en Europe, annonce le parc. Cette zone thématique d’un hectare et demi ouvrira au printemps 2026 et sera intégralement consacrée au plus célèbre des ninjas : Naruto ! Elle comportera des attractions et sera une véritable expérience pour tous les visiteurs, en immersion totale dans le village de Konoha.

« C’est une immense joie et un honneur pour nous de donner vie à l’univers de Naruto au Parc Spirou. Nous travaillons sur cette incroyable expansion depuis 4 ans maintenant », assure Hervé Lux, Directeur général du Parc Spirou Provence.

« Mené main dans la main entre le Parc, Mediatoon Licensing et nos partenaires Japonais Shueisha, Studio Pierrot et TV Tokyo, ce projet va nous permettre d’offrir aux visiteurs une expérience la plus immersive possible pour un parc à thèmes. »

De fait, en France, les aventures de Naruto sont traduites et publiées chez Kana, filiale de Média Participations, qui possède également Dupuis, la maison mère de Spirou : il toujours plus pratique d'avoir de bonnes relations entre voisins.

Le premier tome de Naruto est sorti le 9 mars 2002 en France. Malgré la fin de la série en 2016, le tome 1 de Naruto est le numéro 2 du marché manga et les tomes 2 et 3 se classent dans le top 5.

Cela ne s’arrête pas qu’au manga puisque depuis 2006, il y a eu 720 épisodes de l’animé, 11 films distribués, plus de 5,5 millions de DVD/Blu-ray/CD vendus mais aussi plus de 32 millions de vues sur ADN (sur la période 2020-2022). Le merchandising de Naruto ne s’est jamais aussi bien porté, avec plus de 130 licenciés en Europe !

À LIRE - Boruto : Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto de passage en France

Le Parc Spirou Provence, fondé en 2018 dans le Sud de la France, se distingue avec quelque 25 attractions uniques. Il a attiré plus de 1,5 million de visiteurs depuis son ouverture. Cette année, les Schtroumpfs sont à l'honneur avec un cinéma 4D et un film inédit.

Le parc a renforcé son positionnement en acquérant Wave Island, un parc aquatique voisin accueillant en moyenne 150.000 visiteurs chaque été. Sur plus de 5 hectares, Wave Island propose une large gamme d’attractions aquatiques, dont des toboggans uniques et deux vagues artificielles pour le surf et le bodyboard, ainsi que des services d'hébergement au sein du Wave Village.