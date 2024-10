Vertige du surréalisme

À l'occasion du centenaire de la publication du premier Manifeste du surréalisme, cet ouvrage explore les dialogues entre art et littérature qui ont marqué le mouvement jusqu'à sa dissolution officielle en 1969.

Le surréalisme s'est exprimé à travers diverses formes artistiques : non seulement la littérature, notamment la poésie, mais aussi la peinture, la sculpture, et la photographie, cette dernière ayant acquis une place de choix.

Ce livre vise à restituer l'ampleur du mouvement, de ses précurseurs à ses conséquences, en plaçant au cœur de son analyse le surréalisme lui-même. En juxtaposant les œuvres de plus de 100 écrivains et artistes, l'ouvrage illustre la créativité collective foisonnante qui a animé le surréalisme non seulement en France, mais aussi en Belgique, en Tchécoslovaquie et jusqu'au Japon.

Une invitation à voyager librement à travers les dynamiques créatives d'un mouvement constamment en réinvention, un mouvement souvent cru bien connu, mais qui réserve toujours des surprises.

Le mouvement se propose de réconcilier les contradictions de la réalité et du rêve en une sorte de surréalité absolue. À travers cette quête, les surréalistes cherchent à libérer l'expression humaine de toutes contraintes logiques ou esthétiques, plongeant dans les profondeurs de l'inconscient.

Mépris pour les conventions traditionnelles et dédain pour le conservatisme culturel aussi, il a embrassé la plupart des formes. Le surréalisme est aussi notable pour son engagement politique et social, souvent aligné avec les idéaux communistes et anti-fascistes, ce qui amplifie son impact au-delà des frontières de l'art. Ce mouvement n'est pas simplement une forme d'art, mais un mode de vie, un moyen d'interroger le monde et de le reconstruire, non tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être dans les rêves les plus fous de ses adeptes.

Yves Peyré, qui porte cette édition, est un écrivain français et conservateur de bibliothèques, qui a servi comme directeur honoraire de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, ainsi que directeur de la bibliothèque Jacques Doucet.

En tant qu'auteur, il a enrichi la littérature française avec ses poèmes, essais, et récits. Il s'est également distingué par ses écrits analytiques sur la peinture, explorant les œuvres d'artistes tels que Fautrier, Bacon, Michaux, Sima, et Bram van Velde, tout comme il a apporté son éclairage sur la poésie de figures comme Du Bouchet et Michaux.

Son œuvre lui a valu d'être inclus dans l'Anthologie de la poésie française du XVIIIe au XXe siècle, publiée par la Bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard en 2000, ainsi que dans l'anthologie de Bernard Noël, Un certain accent, qui rassemble des poésies contemporaines (L’Atelier des Brisants, 2002), et il figure également dans le Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours (PUF, 2001).