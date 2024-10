Alain Lallemand Lauréat du prix Marcel Thiry 2024

À l'issue du jury du 17 octobre, le lauréat du prix Marcel Thiry 2024 est le journaliste et auteur Alain Lallemand pour son ouvrage Ce que le fleuve doit à la plaine paru aux éditions Weyrich.

Alain Lallemand est membre de la rédaction du journal Le Soir, où il a successivement été journaliste judiciaire, grand reporter, correspondant de guerre et journaliste d'investigation.

En un quart de siècle, comme journaliste d'enquête ou reporter de guerre, il a sillonné plus de 70 pays et s'est plongé dans une demi-douzaine de conflits. Spécialiste des groupes criminels et trafics, des réseaux clandestins et guérillas, il a retiré de son expérience une méthode.

Les quatre autres finalistes sont :

Jean-Claude Bologne pour Emprises. Contes du père Susar (Maelström, 2023)

Claude Donnay pour Ozane (MEO, 2024)

Philippe Marczewski pour Quand Cécile (Seuil, 2024)

Jean-Luc Outers pour Mon nom ne vous dira rien (Impressions nouvelles, 2023)

La remise du prix aura lieu le vendredi 6 décembre à 18h dans le cadre de la soirée littéraire « Enlivrez-vous » au musée Grand Curtius.

