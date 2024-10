À la découverte des échos littéraires du Monde Arabe

Ce festival a pour ambition de faire découvrir au grand public ces nouvelles voix, qu'elles soient arabophones ou francophones, dont les œuvres offrent un éclairage novateur sur l’évolution de la région, révélant la vitalité littéraire de ces écrivains. Les livres publiés ou traduits en français en 2024 permettent d'entendre d'autres échos du monde, et le festival se veut un pont culturel entre les littératures de ces régions et un public curieux et avide de découvertes littéraires et artistiques.

Cette édition mêle des auteurs établis et de nouvelles voix pour faire connaître au grand public la production littéraire de demain. Nous collaborons cette année avec des librairies indépendantes, notamment la librairie EXC, pour la vente de livres, ainsi qu’avec des éditeurs spécialisés dans la littérature du Maghreb et du Moyen-Orient. Grâce à notre partenariat avec Actes Sud et des éditeurs indépendants tels qu'Alifbata, Philippe Rey/Barzakh et Elyzad, nous proposons une offre variée et représentative des littératures de la région.

Le festival ADAB propose une programmation riche et accessible à tous, comprenant des dialogues entre auteurs, des entretiens autour des œuvres, des ateliers pour le jeune public et d’écriture créative, ainsi que des rencontres en bibliothèque. Ces activités offrent une perspective différente sur des thèmes majeurs tels que l’exil, les dangers des réseaux sociaux, la place des femmes dans la société et la mémoire, avec des discussions modérées par des journalistes spécialisés et des critiques littéraires experts en littérature arabe et du Moyen-Orient.

Des activités pour le jeune public et les familles sont également prévues, permettant aux enfants de découvrir ou de se reconnecter avec la langue et la littérature arabes. Ces ateliers gratuits, animés par l’Institut Malac, comprennent des activités autour de l’alphabet, de la calligraphie et de l’histoire, accompagnées de lectures bilingues en partenariat avec la collection Sindbad Jeunesse (Actes Sud). De plus, un atelier d’écriture ouvert à tous invitera les participants à créer leurs propres récits en s'inspirant des mots de leur langue maternelle (français et arabe) et de souvenirs d'enfance.

Nous développerons également une programmation satellite qui s’étendra au réseau des bibliothèques municipales parisiennes, avec une rencontre organisée dans une médiathèque de la capitale avec l'un des auteurs du festival. Les auteurs invités comprennent Samir Kacimi, Karim Kattan, Stéphanie Dujols, Nadia Hathroubi-Safsaf, Laure Ibrahim, Mabrouck Rachedi, Hanan El Cheikh, Coline Houssais, Saber Mansouri et Amira Ghenim.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Karim Kattan (Festival ADAB)