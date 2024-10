Mamma Maria de Serena Giuliano, en édition collector

En plein chagrin d’amour, Sofia a quitté Paris pour la côte amalfitaine. Sur sa terre natale, en terrasse du Mamma Maria, face à la mer, la jeune traductrice respire enfin...

Ce caffè, c’est le cœur du village. On y trouve des enfants qui savourent une glace, des ados qui sirotent un soda, monsieur le curé, et des retraités amateurs de scopa. Ici, on vient échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Et on cherche surtout la compagnie de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce petit monde à la baguette.

Bref : un village à priori paisible. Jusqu’au jour où...

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Serena Giuliano est l’autrice de Ciao Bella, Mamma Maria (prix Babelio 2020 et prix Machiavel du roman Cercle Leonardo da Vinci 2020), Luna (prix des lecteurs U 2022), Sarà perché ti amo, Un coup de soleil et Felicità, qui ont conquis plus de 800 000 lecteurs.