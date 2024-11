Hover State Chamber Choir : Quand la musique arménienne enchante Paris

#Weekendalest2024 – Du 20 au 30 novembre 2024 se déroulera la 8e édition de Un Week-end à l'Est, un événement pluriartistique mettant en avant les liens culturels entre l'Est et l'Ouest. Arts visuels, danse, littérature et musique se répondent au fil de la programmation.(Re-)découvrons ensemble Sergey et Lusine Khachatryan, lors d'un concert à l’Église Saint-Germain-des-Prés.