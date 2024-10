Fondée en 1938 par Hélène Roger-Viollet, léguée à la Ville de Paris en 1994, l’agence Roger-Viollet rassemble des documents historiques de toutes époques. Ce fonds de 6 millions d’images retrace l’évolution de la photographie, de la production des ateliers de l’époque du Second Empire au photojournalisme d’aujourd’hui.

En 2020, un espace attenant a été aménagé en galerie dédiée à la photo historique. Toute l’année, des expositions thématiques issues des collections de l’agence y sont proposées.

Cet abécédaire littéraire, d’Aragon à Zola, sillonne les quartiers parisiens qui ont accueilli le quotidien des écrivains ou inspiré leur créativité. Les cafés où s’attardait Paul Verlaine, les Halles décrites comme le Ventre de Paris par Zola, les ruelles sombres hantées par Modiano ou encore l’île de la Cité d’Aurélien d’Aragon, autant de lieux à redécouvrir en flânant ou en relisant leurs œuvres.

Paris "Capitale du XIXe siècle"

Antoine Compagnon, en préface du livre accompagnant l’exposition, résume ainsi cette immersion : « Traverser Paris, c’est déambuler dans la littérature : “Andromaque, je pense à vous !” ». À l’image du poème « Le cygne » dans Les Fleurs du mal de Baudelaire, le moindre détail devient symbole. La plupart des Français ont des origines provinciales.

Hier encore, nombreux étaient les paysans. Paris concentre tous les chemins. Les écrivains y trouvent leur second foyer, et les étrangers venus de loin s’y sentent conquis. Comme l’écrivait Walter Benjamin, Paris est cette « capitale du XIXe siècle », ce berceau de la photographie d’auteurs, de Balzac, craignant la perte de son image, à Hugo et Baudelaire.

Marguerite Duras (1914-1996) en 1955.

© Studio Lipnitzki / Roger-Viollet

Eugène Atget, Charles Marville, Pierre Jahan, Janine Niepce, Gaston Paris, Hélène Roger-Viollet, pour ne citer qu’eux, ne sont pas en reste pour raconter en images le Paris des XIXe et XXe siècles.

Mais il faut aussi compter sur les portraits si singuliers d’Henri Martini Et la proximité des Lipnitzki avec les artistes et les écrivains pour explorer cet abécédaire où les extraits de textes des grands auteurs font le lien entre littérature et photographie.

La majorité des photographies est conservée à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.(BHVP) et diffusée en exclusivité par la Galerie Roger-Viollet. Cette exposition présentera 80 tirages contemporains numérotés, en édition limitée.

Crédits photo : Bouquinistes sur le Quai Saint-Michel. Paris, vers 1914. © Albert Harlingue / Roger-Viollet