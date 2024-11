Place au renouveau : La structure est pourrie de Viken Berberian

#Weekendalest2024 – Du 20 au 30 novembre 2024 se déroulera la 8e édition de Un Week-end à l'Est, un événement pluriartistique mettant en avant les liens culturels entre l'Est et l'Ouest. Arts visuels, danse, littérature et musique se répondent au fil de la programmation. La Librairie Polonaise accueillera des moments clés de cette manifestation. (Re)découvrons ensemble La structure est pourrie de Viken Berberian.