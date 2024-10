Le tout premier Prix Inclusif révèle sa sélection

Les œuvres en lice abordent des thèmes fondamentaux comme l’exil, le handicap, l’égalité des sexes, l’égalité des genres et l’injustice sociale, mettant ainsi en avant des valeurs de tolérance et de diversité. Le vote se déroulera de deux manières : sur place, à la Médiathèque, par bulletin secret, ou en ligne pour permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer de participer pleinement à l’élection.

Ce prix est soutenu par plusieurs partenaires issus de l’univers culturel et associatif, qui mettent à disposition leurs ressources pour assurer une visibilité maximale aux ouvrages et aux valeurs qu’ils défendent. La remise du prix célèbrera le livre comme vecteur de dialogue et de compréhension entre tous.

La sélection de 2024 :

Je me souviens de Falloujah de Feurat Alani (Editions Lattès)

Les mangeurs de nuit de Marie Charrel (Editions de l’Observatoire ; grands caractères : Ed. De la loupe)

Tumeur ou tutu de Léna Ghar (Gallimard)

Tout le monde n’aime pas la carpe farcie de Elise Goldberg (Éditions Verdier)

La colère et l’envie de Alice Renard (Éditions Héloïse d’Ormesson ; grands caractères : Ed. Ookilus)

Djinns de Seynabou Sonko (Editions Grasset ; grands caractères : Editions Voir de près)

La première réunion du Prix littéraire inclusif se tiendra le samedi 14 décembre 2024 à 16h, marquant le lancement officiel de cette initiative dédiée à l’inclusivité en littérature. La deuxième réunion aura lieu le samedi 15 février 2025, toujours à 16 h, permettant aux participants de suivre l’évolution du prix et de se préparer pour l’étape décisive.

Le samedi 17 mai 2025 à 16 h, dans le cadre de la journée de l’inclusion, les participants seront invités à voter pour élire le lauréat du premier Prix littéraire inclusif. Enfin, une rencontre avec l’auteur lauréat est prévue le samedi 11 ou 18 octobre 2025, offrant un temps d’échange privilégié avant de lancer officiellement la seconde édition de ce prix inclusif.

