Avec Mortelle Adèle et Riad Sattouf, la BD au sommet des ventes

Une nouvelle arrivante fait son entrée en fanfare : Mortelle Adèle : Sur les traces du croquepote, (Mr Tran & Co) écrit par Mr Tran et illustré par Diane Le Feyer, se hisse directement en deuxième position, écoulant 18.007 exemplaires. Adèle, l'intrépide héroïne, repart en chasse, cette fois pour traquer des malfaiteurs qui s'attaquent à l'imagination des enfants — rien de moins !

Depuis quelques semaines, les lecteurs d'ActuaLitté voient double : Freida McFadden conserve les troisième et quatrième places du classement. Les secrets de la femme de ménage et La femme de ménage, traduits par Karine Forestier aux éditions J'ai Lu, se sont respectivement vendus à 17.637 et 17.476 exemplaires.

Le manga perd un peu de terrain, mais reste bien positionné : le tome 108 de One Piece (Glénat) et le volume 13 de Spy X Family (Kurokawa) décrochent les 5e et 6e rangs, avec 16.369 et 11.763 exemplaires écoulés.

Mention spéciale à Valérie Perrin, qui, pour la cinquième semaine d'affilée, se maintient dans le top 10 et progresse même d'une place par rapport à la semaine précédente. À l'instar de Tata (Albin Michel), La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart (trad. Maryline Beury), aux éditions J'ai lu, conserve son rang, se stabilisant en 9e position (9413 ex.).

Les 8e et 10e places voient l’arrivée de deux nouveaux titres : Les assassins de l’aube (Presses de la cité), de Michel Bussi (10.282 ex.) et Sur tes traces (Pocket) de Harlan Coben (8084 ex.)

En 16e position, l'ouvrage poignant d'Anne-Dauphine Julliand, Ajouter de la vie aux jours, dans lequel elle évoque le deuil de ses enfants, signe la plus belle progression : + 76.

À l'inverse, Cette douleur n’est pas la mienne : comment briser le cercle de la transmission familiale de Mark Wolynn, chute de 121e place. Il y explore scientifiquement l’impact de la transmission transgénérationnelle sur des maux tels que dépression, anxiété, douleurs chroniques et phobies.

Les ventes affichent un recul pour cette 42ᵉ semaine, avec un volume en diminution de 3 % et un chiffre d'affaires en léger retrait de 2 %. Ce dernier passe ainsi de 66,620 millions € à 65,452 millions €.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Les livres du futur / Mr Tan & Co