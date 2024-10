Pour un documentaire, Béatrice Dalle part sur les traces de Pasolini

Ce voyage, tour à tour initiatique, formateur ou rétrospectif, permet à Béatrice Dalle d'évoquer son amour pour le poète et réalisateur italien, mais pour l'art poétique en général, notamment les œuvres de Genet ou Céline.

Dans son parcours, l'actrice croise d'autres protagonistes, dont le réalisateur Abel Ferrara et l'acteur et réalisateur Clément Roussier... « Voilà, j’y suis, chez toi. J’ai toujours su qu’il fallait que je vienne. Que je devais le faire. Je vais descendre le pays comme le fil de ta vie. [...] Je veux me rapprocher de toi, tu comprends ? Rencontrer ceux que tu as connus. Les toucher, les entendre parler de toi », lance Béatrice Dalle à Pier Paolo Pasolini.

Le film sera dans les salles à partir du 20 novembre 2024.