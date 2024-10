Troisième sexe : quand le genre s'efface

L’Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) organise la deuxième édition du festival ADAB, un événement littéraire consacré aux écritures contemporaines du Maghreb et du Moyen-Orient, qui se déroulera à la Maison de la Poésie les 6 et 7 décembre 2024. Depuis 2011, le monde arabe et le Moyen-Orient ont été le théâtre de bouleversements politiques et sociaux majeurs, se traduisant par une production culturelle renouvelée.