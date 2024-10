Ressources numériques des bibliothèques : la Bpi prend le relais du Réseau Carel

Dans un communiqué, la Bibliothèque publique d'information annonce qu'elle assumera, à compter de janvier 2025, une mission nationale « pour accompagner les bibliothèques de lecture publique dans l’acquisition de ressources numériques ».

L'exercice direct de cette mission, suite à une redéfinition conjointe avec le ministère de la Culture, vient mettre fin à la précédente configuration, dans laquelle la Bpi opérait dans le cadre d'une convention passée avec l’association Réseau Carel.

Accompagner, négocier, évaluer

La mission nationale de la Bpi se décline en plusieurs objectifs, à commencer par un rôle d'accompagnement des bibliothèques publiques « dans leur connaissance, leur gestion des ressources numériques payantes ainsi que leurs réflexions à ce sujet ». À ce titre, la Bpi fournira des aides et outils pour informer les professionnels des bibliothèques, mais aussi pour inciter les éditeurs de ressources numériques à adapter leur offre aux établissements.

La Bpi animera également un espace de dialogue « entre bibliothécaires d’une part, et entre bibliothécaires et fournisseurs de ressources numériques d’autre part ». L'idée sera de mener des négociations, afin d'obtenir les meilleures conditions d'accès possibles aux ressources numériques, un poste de dépense qui pèse particulièrement sur les budgets des établissements.

Par ailleurs, la Bpi formera et animera un Comité d’évaluation des ressources numériques référencées, chargé d'évaluer les offres (analyse documentaire des offres éditoriales, analyse technique des offres de services), et de publier le catalogue des offres référencées de ressources numériques sur le site pro de la Bpi, assorti de fiches synthétiques sur les évaluations et les concertations tarifaires, sur la base des travaux de groupes utilisateurs thématiques.

Pour une offre numérique accessible

Hasard du calendrier — ou non —, l'annonce de la Bpi a coïncidé avec la diffusion d'une tribune, cosignée par plusieurs associations professionnelles du secteur des bibliothèques et intitulée « Pour une offre numérique adaptée et de qualité en bibliothèque publique ».

Elles expliquaient, dans ce texte, que la diversification des supports des collections vers le numérique allait malheureusement de pair avec des « modèles économiques qui ne [...] sont pas favorables » aux bibliothèques et aux collectivités territoriales.

En effet, les critères de tarification proposés par les fournisseurs de ressources numériques laissent très peu de marges de manœuvre financières aux opérateurs publics et ne favorisent pas l’accès au plus grand nombre. Les formules de prestation à l’acte si elles ont l’intérêt d’être au plus proche des usages, ne sont pas compatibles avec les planifications budgétaires annualisées des collectivités et sont souvent plus coûteuses rapportées au nombre d’utilisateurs ; les formules par abonnement prennent quant à elles une cohorte d’usagers potentiels comme référence tarifaire qui est souvent très éloignée des usages réels si on le rapporte au nombre d’usagers actifs. – Extrait de la tribune « Pour une offre numérique adaptée et de qualité en bibliothèque publique »

D'après une étude réalisée par le ministère de la Culture en 2022, seuls 14 % des bibliothèques négociaient leurs achats de ressources numériques. Or, le budget d’acquisition pèse en moyenne pour 22 % des ressources disponibles — soit 41.874 €, précisait l'étude. Lors de la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle les ressources numériques ont été plébiscitées par les usagers, ce budget spécifique avait augmenté de 5 %, entre 2020 et 2021, spécifiquement pour les lieux de plus de 20.000 habitants.

Le coût de l'offre numérique est si élevé que certains établissements ou groupements d'établissements ont introduit de nouvelles restrictions d'accès pour les usagers (par exemple, un nombre d'accès limité par mois), afin de réduire la facture totale.

Retour à la Bpi

La mission nationale assumée par la Bpi à compter de janvier 2025 met en question l'avenir du Réseau Carel qui, depuis 2012, se chargeait de cet accompagnement des bibliothèques. La structure avait pris la forme d'une association, réunissant des établissements de lecture publique, bien sûr, mais aussi des collectivités territoriales et des établissements publics.

Il y a un peu plus d'une décennie désormais, Réseau Carel prenait ainsi le relais du service de coopération de la Bpi dans l'animation du dialogue entre les éditeurs de ressources numériques et les bibliothèques publiques.

Nous avons interrogé la Bpi et le Réseau Carel sur les implications et les moyens alloués à cette mission nationale, sans obtenir de réponses pour le moment.

