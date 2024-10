Houris de Kamel Daoud, finaliste du Prix Goncourt 2024

Une sorte de confrontation à distance entre deux Algérie qui peinent à faire communauté tant leurs aspirations semblent aux antipodes les unes des autres.

Un sourire qui masque l’horreur

Et si l’animosité n’a pas encore pris de tournure violente malgré les mots, les imprécations, les injonctions, les avertissements… C’est en partie parce que le sourire d’Aube lui fait encore comme une sorte de bouclier.

Un sourire de dix-sept centimètres qui va d’une oreille à l’autre et qui est la trace indélébile de cet assassinat inachevé qui l’a défigurée à jamais en cette nuit du 31 décembre 1999 où, dans son village de Had Chekala, pas très loin d’Alger, toute la population, et en particulier sa famille, a été prise pour cible dans cette lutte que « terroristes » et « militaires » se livrent courageusement sur le dos des populations sans défense et sauvagement assassinée lors d’une de ces tueries de cette guerre civile qui ne veut plus porter son nom !

Un de ces épisodes que l’article 46 de la « Charte sur la Paix et la Réconciliation Nationale » a banni de l’histoire du pays et dont la simple mention est considérée « porter atteinte aux Institutions de la République Algérienne Démocratique et Populaire » et gravement condamnable comme telle.

Un sourire… Et une canule par laquelle elle peut respirer et tenter d’émettre quelques sons alors que ses cordes vocales ont été détruites.

Un sourire qui masque l’horreur dont elle s’est cachée en fermant les yeux quand sa grande sœur, elle, n’a pas échappé au couteau du meurtrier.

Un sourire figé, alors qu'elle avait à peine cinq ans, et qui la précède partout où elle va, créant une sorte de gêne sur son passage, des regards fuyants, des écarts ou même des réflexes de recul !

C’est Khadija, une avocate, qui l’a trouvée entre la vie et la mort, encore survivante au milieu de tous ces corps martyrisés et qui l’a fait conduire à l’hôpital où elle a pu être sauvée bien que privée à jamais de la parole « extérieure ».

Khadija qui, depuis vingt ans, assure un rôle de mère de substitution, un peu surprotectrice, mais tellement remplie du désir passionnel et irrépressible de lui rendre son bonheur et sa voix perdue.

Pour Aube, son salon de coiffure est devenu sa raison d’être et de continuer à vivre car alors que « l'État [ne] donne qu’une misère aux victimes survivantes de la guerre civile comme [elle] et le double aux familles des égorgeurs [, elle a] dû céder son droit à la pension pour [en] devenir propriétaire ».

Lorsque Aube s’est rendue compte qu’elle était enceinte, elle s’est engagée dans un dialogue « intérieur » avec cette enfant qu’elle porte et à qui elle veut expliquer qu’il n’y a pas de place pour les femmes dans cette « histoire où [elle] ne sera qu’une femme à peine plus importante que l’un de ces moutons » que la fête de l’Aïd amène, ces jours-là, dans les maisons oranaises.

Le matin où Aube découvre avec horreur son salon totalement vandalisé pendant la nuit, quelque chose de nouveau s’impose dans son dialogue avec son enfant : provoquer son avortement, sa disparition de ce monde honni, ne peut plus être seulement sa seule décision, mais le fruit d’une discussion avec l’ âme de sa sœur décédée, sur le lieu du drame.

Alors certes...

J’ai écouté les paroles de Kamel Daoud prononcées au sujet de son livre lors d’une interview récente à la radio : elles m’avaient donné très envie de le lire.

Après la dernière page tournée, je suis un peu déçu. Non pas par le discours toujours profondément humaniste, idéalement libre, égalitaire et féministe qui sous-tend le récit, mais par le récit lui-même trop décousu, trop morcelé, parfois répétitif, voire difficile à suivre quand l’auteur distille des informations à la manière d’un auteur de polar qui ne voudrait pas que ses lecteurs aient le fin mot d’une enquête ! Alors qu’il s’agit du cadre qu’il a conçu pour asseoir son histoire !

Ainsi, alors que j’ai écouté avec intérêt « La Voix » du premier chapitre, j’ai peiné dans « Le Labyrinthe » du deuxième et pas mal décroché face au « Couteau » du troisième.

Alors, certes, ce qu’il raconte n’a rien d’une élucubration sans fondement puisqu’il fait usage d’informations de première main pour décrire l’horreur sans nom qui s’est abattue sur ce pays pendant cette décennie infernale : on ne peut lui faire un quelconque reproche sur ce terrain.

Certes, il a développé, ce que les critiques ne manquent pas de lui reprocher, sa vision de la réécriture de l’histoire nationale par le pouvoir en place. Et on ne peut pas lui en faire grief quand on voit comment cette histoire ressemble à tant d’autres, ailleurs, un peu partout dans le monde où les régimes totalitaires ont le pouvoir, qu’ils utilisent pour asservir et désinformer leurs concitoyens.

Certes il a raison de pousser Aïssa sur les routes du pays pour tenter de donner encore le goût des livres, en espérant que cela sera suffisant pour découvrir le goût de la culture, de la curiosité, ailleurs que sur les réseaux sociaux aux relents souvent malodorants.

Certes son parti-pris de donner la parole à une femme, à son héroïne, muette qui plus est, est une allégorie intéressante pour stigmatiser cet effacement qui est le leur et ce besoin de retrouver une vraie place dans un monde qui, violemment, la leur refuse dans une sorte de négation insensée de la beauté réelle, physique, présente, vivante, en l’opposant à cette aspiration à des beautés magnifiées, rêvées, peuplant seulement un Éden post mortem !

Oui, toutes les questions que soulève Kamel Daoud sont pertinentes, audacieuses dans le contexte de son histoire, généreuses dans une vision d’avenir où l’Homme (« et quand je dis l’Homme, j’embrasse aussi les femmes » disait un professeur de philosophie) ne saurait oublier qu’il n’est qu’une partie de la vie sur Terre et non un démiurge unisexué tout puissant ! Oui, son message est convaincant, mais, pour moi, son livre l’est nettement moins.