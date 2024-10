La bête qui meurt, de Philip Roth : le corps à l’âme

Amour-passion

David Kepesh, professeur de fac médiatique, spécialiste de critique appliquée et vieux de 62 ans, tombe amoureux fou de l’une de ses élèves, Consuela Castillo, fille de riches émigrés cubains, jeune de 24 ans.

Leur liaison asymétrique, entre sexe et culture savante, relève de l’amour-passion, par opposition à celle que David entretient en même temps avec une femme de 45 ans, Carolyn Lyons, qui tient pour elle de l’amour-goût, selon la terminologie stendhalienne inscrite dans De l’amour. Par là même ressortent les affres de la première relation, la jalousie et le manque au sein même de la possession tendue vers l’autre qui la caractérisent, la vénusté de Consuela aux seins splendides et picturaux.

Le héros joue sa vie aux pieds de son amante, pris dans un compte à rebours biologique que la chair de celle-ci avive de façon dévorante, quand Consuela, pour elle, se laisse vénérer, sentant son corps éclore de façon divine sous les yeux de celui qui l’adule sans limites. Le premier abdique son cynisme, son pragmatisme moral, acquis de haute lutte, quand la seconde rayonne de maîtrise apparente, pleine de temps et de grâce.

Force émancipatrice, la sexualité devient aliénante lorsqu’elle se laisse rattraper par « les déviances pathologiques du manque, de l’adoration, de la possessivité, voire de l’amour » — autrement dit lorsqu’elle déroge au principe de la liberté individuelle, sur lequel se fonde l’éthique de David, liée à celle du mouvement de libération survenu dans les années soixante dans les campus universitaires, où il enseignait déjà.

C’est du moins ce qu’il pense et inculque à son fils, Kenny, qui par réaction à la fuite jugée égoïste de son père, inapte à vivre sous le signe du mariage, demeure époux, lui, et a multiplié les enfants, comme autant de lest dans sa vie accablante.

L’au-delà des corps

Cependant, contrairement à ce que les trois quarts du roman défendent par la voix du héros, la question de la souveraineté de nos choix est plus complexe qu’il n’y semble. Le mythe américain de la liberté disponible pour tous est illusoire, au moins en partie. La dépendance, l’altérité, le manque sont au fond de notre condition mise en vie par notre désir, qui nous échappe.

Enlisé dans l’échec, à cran, le narrateur en perçoit la virtualité, ouvrant de la sorte des perspectives freudiennes et girardiennes : « Ce besoin. Cette maladie mentale. Est-ce que ça s’arrête un jour ? Au bout du compte, je ne sais même plus ce qui me manque aussi désespérément. Ses seins ? Son âme ? Sa jeunesse ? Sa simplicité d’esprit ? C’est peut-être même pire que ça — peut-être qu’à l’approche de la mort, je nourris en outre le désir secret de ne plus être libre. » Notre désir est insondable, lié à notre inconscient et à la transcendance que l’on prête à l’autre de manière idéale, métaphysique.

Notre manque vient de là — de très loin, de très proche, du dedans et de l’univers. La fin tragique du livre le crie, quand la mort se loge au cœur de la vie sous la forme d’une tumeur dans le sein droit de Consuela qui, paniquée par sa maladie et les traitements qu’elle implique, appelle David chez lui, qu’elle n’a plus vu depuis six ans et demi, le 31 décembre 1999, comme le monde bascule dans un nouveau millénaire ambigu.

Dans un temps désarmant, la libido s’efface alors au profit d’une tendresse bouleversante, sous la gravitation des corps. L’heure de la vie et de la mort sonne, primordiale, au-delà des artifices festifs que la télévision diffuse, au-delà des calculs et des doutes de la conscience humaine : le corps est roi, vive le corps, en tant qu’il est l’incarnation de l’âme, des principes de beauté et de vie — comme Consuela se déshabille pour se faire prendre en photos par David avant qu’on l’opère, Schubert résonne, sa musique de chambre dramatique.