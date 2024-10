L'Iran s'acharne : six mois de prison en plus pour Narges Mohammadi

Le calvaire de Narges Mohammadi se prolonge. L'autrice et militante iranienne, emprisonnée depuis plusieurs années déjà, reste une cible de choix pour les autorités de la République islamique. Depuis son entrée au sein de la prison d'Evin, les procès se sont suivis, jusqu'à porter la durée de sa détention à 13 ans et deux mois.

La lauréate du Prix Nobel de la Paix ne renonce pas à ses convictions, derrière les barreaux. En août dernier, avec d'autres détenues, elle avait mené une manifestation pacifique pour dénoncer l'exécution d'un opposant politique. Ce qui leur avait valu un passage à tabac par les surveillants de la prison d'Evin, mais aussi, à présent, une nouvelle condamnation, pour « désobéissance et résistance aux ordres ».

Six mois supplémentaires

The Free Narges Coalition, groupement d'organisations non gouvernementales engagées pour la libération de la militante, fait état de cette nouvelle étape franchie dans l'acharnement judiciaire de la République islamique. Le 19 octobre dernier, une peine de prison supplémentaire a ainsi été prononcée contre Narges Mohammadi par une cour criminelle de Qods.

Quatre autres codétenues ont partagé le sort de Mohammadi, pour leur présence à la manifestation pacifique du 6 août dernier. Elles dénonçaient, depuis la cour de la prison pour femmes d'Evin, l'exécution de l'opposant Reza Rasaei, 34 ans, pour sa participation au mouvement « Femme Vie Liberté ».

Celui-ci s'est levé après la mort de Mahsa Amini, étudiante iranienne d'origine kurde de 22 ans, suite à un contrôle réalisé par la police de la moralité iranienne, le 16 septembre 2022. Les agents l'avaient arrêté en raison du non-port du hijab, obligatoire pour les Iraniennes selon la loi islamique en vigueur. Les manifestations qui ont suivi pointaient la responsabilité des autorités dans la mort de la jeune femme, et remettaient en cause le régime autoritaire théocratique.

La répression n'a pas tardé, faite d'interventions violentes pour disperser les manifestations, mais aussi d'arrestations arbitraires, de condamnations abusives et d'exécutions destinées à dissuader toute opposition à Ali Khamenei. L'acharnement judiciaire contre Narges Mohammadi découle aussi de son implication au sein de ce mouvement.

Une santé préoccupante

Ce nouveau prolongement de la peine de Narges Mohammadi porte le total des sentences à 13 ans et 9 mois de détention. Outre la durée de l'emprisonnement, les conditions de celui-ci inquiètent désormais les proches et les soutiens de l'autrice et militante.

En effet, une angiographie lui a été prescrite en mars 2024, afin de surveiller l'évolution de l'état de santé de la détenue : en 2021, elle avait subi une lourde opération chirurgicale pour la pose d'un sten après une conclusion à 75 % d'une artère principale de son cœur.

Cet examen médical a été refusé à trois reprises par l'administration de la prison d'Evin, les 10 et 17 septembre, ainsi que le 1er octobre. Une nouvelle expertise médicale, exprimée dans un rapport daté du 16 septembre, s'inquiétait de possibles complications de santé pour Mohammadi.

L'Iran apparaît en deuxième position du Freedom to Write Index de l'ONG PEN America, qui recense les emprisonnements d'auteurs dans les différents régimes : 49 auteurs et autrices, au moins, sont détenus dans ses geôles. Détail qui est loin d'en être un, la République islamique est le pays qui enferme le plus d'autrices, avec 15 d'entre elles privées de liberté.

Photographie : Narges Mohammadi (Voice of America, domaine public)