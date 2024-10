"L’Afrique dans le temps du monde" : Paroles Indigo 2024, à Arles

Depuis plus d’une décennie, nous marchons pour découvrir et partager « D’autres façons de dire le monde » et tisser, selon les mots d’Aimé Césaire :

« Un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers » – Lettre à Maurice Thorez, 24 octobre 1956.

Pour la 11e édition du Festival Paroles Indigo, il nous semblait important de faire écho au titre de ce livre majeur de Mamadou Diouf, récemment paru : "L'Afrique dans le temps du monde". Il nous propose de revisiter le narratif de l’histoire du continent africain et d’en envisager la maîtrise par ses acteurs.

C’est plus particulièrement avec des représentant.e.s du Cameroun et du Sénégal que nous allons cette année, dire cette Afrique dans le temps du monde. Dans un contexte mondial très tendu, il est indispensable de continuer à cultiver grâce à la lecture, à l’écriture et aux rencontres inspirantes la construction d’un espace de liberté, de pensée, de création, de compréhension. Les auteurs et les éditeurs y gardent une place privilégiée.

Cette année la flamme sera portée par Ròt-Bò-Krik, une maison d’édition « petite, indépendante, polyphonique, joyeuse et baroque, née à Sète à l’été 2021 », dont nous vous proposons de découvrir des auteurs et traducteurs.

Le chemin se fait en marchant, mais le Festival Paroles Indigo ne l’a pas fait tout seul. Comme vous le découvrirez dans le programme proposé, des partenariats solides ont permis d’avancer, année après année, et de mettre en place ce beau programme avec le soutien des structures publiques et des fondations qui nous accompagnent.

Dans le prolongement du partenariat établi depuis quatre ans avec la Ville de Sarcelles, « ville monde, ville de tous les possibles », son maire, Patrick Haddad, sera présent pour évoquer son livre : Nos racines fraternelles.

D’encre et de papier, nous avons fait le simple choix de demeurer les passionnés des sentiers de la rencontre dans un monde où se multiplient les murs, où l’on exclut plus qu’on ne tend la main, et où le sang de l’autre coule, comme ses larmes, sur le bitume de l’indifférence.

Surtout, nous n’oublions pas toutes les personnes rencontrées sur nos chemins qui s’évertuent à proposer des pistes de sens. Parmi elles, nous pensons particulièrement à Coumba, jeune femme héroïne partie se chercher dans l’ailleurs et qui ne reviendra pas. Nous l’avions rencontrée lors du Festival Paroles Indigo en 2021, à Saint-Louis-du-Sénégal.

Engagée pour les droits des femmes et des enfants, elle voulait simplement partir apprendre, puis revenir servir sa communauté. Nous dédions donc cette onzième édition du Festival à Coumba ainsi qu’à tous ces jeunes africains.es courageux.ses, victimes d’une absurde assignation à résidence, coupables de l’avoir défiée dans leur quête d’idéal. Au risque de leur vie.

Écrire, lire, dire, c’est partager la connaissance et les émotions en déjouant le silence et la peur qui naissent aussi de l’ignorance. C’est avec plaisir que nous vous proposons de compagnonner cette année encore !

Nathalie M’Dela-Mounier & Pathé Dieye

L'intégralité du programme est à retrouver ici.