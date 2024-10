Le retour de l'empereur Akuma : Samurai Légendes T10

BONNES FEUILLES – Kookab est issu d'une des civilisations les plus avancées de l'Univers, mais il s'est égaré dans l'immensité de l'espace et ne sait plus comment regagner son monde d'origine. Heureusement, son périple le mène sur Terre, où il fait la rencontre de Zoé et Aidan. Une BD jeunesse à découvrir le 14 novembre 2024 en librairie.