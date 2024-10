Alice Zeniter remporte l'édition 2024 du Prix de la Page 111

Le jury a élogieusement commenté les qualités littéraires, l'élégance et la puissance évocatrice de cette page, qui met en alerte contre le mauvais œil et qu’ils recommandent de voir prise en charge par la Sécurité Sociale.

Le roman lauréat raconte Tass qui, durant son enfance, a souvent entendu les adultes raconter l’histoire de sa terre, sous diverses versions, mais malgré ces récits multiples, elle n'a jamais su précisément où commençait l'histoire de son peuple. De la même manière, elle n’a jamais réussi à faire comprendre la Nouvelle-Calédonie à Thomas, son compagnon resté en métropole. Revenue à Nouméa, elle a repris son poste de professeure et se retrouve face à deux élèves, des jumeaux kanak, dont les étranges tatouages éveillent en elle une curiosité teintée d’agacement : sont-ils affiliés à un mouvement indépendantiste mystérieux ?

Leur disparition soudaine pousse Tass à partir à leur recherche, de Nouméa à Bourail, sans imaginer que ce périple lui révélera, de façon extraordinaire, l’histoire de ses propres ancêtres. Parallèlement au destin de Tass, Alice Zeniter déploie avec une maîtrise romanesque exceptionnelle le visage moderne et captivant de l’archipel calédonien, tout en évoquant, tel un western, son passé pénitentiaire et colonial.

Alice Zeniter, née en 1986, publie son premier roman, Deux moins un égal zéro, aux Éditions du Petit Véhicule en 2003, à seulement 16 ans. Après des études à l'École normale supérieure, elle sort son deuxième roman, Jusque dans nos bras en 2011. Elle vit plusieurs années en Hongrie, où elle enseigne le français et occupe le poste d'assistante-stagiaire à la mise en scène au sein de la compagnie théâtrale Krétakör.

Par la suite, elle publie six autres romans, dont Sombre dimanche (Albin Michel, 2013), Juste avant l'oubli (Flammarion, 2015 - J'ai lu, 2016), L’Art de perdre (Flammarion, 2017 - J'ai lu, 2019) et Comme un empire dans un empire (Flammarion, 2020 - J'ai lu, 2021), ainsi qu’un essai littéraire, Tout une moitié du monde (Flammarion, 2022).

Également dramaturge et metteuse en scène, elle a reçu de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le Prix du Livre Inter, le Prix des Lecteurs de l'Express, et le Prix de la Closerie des Lilas en 2013, le Prix Renaudot des Lycéens en 2015, et le Prix Goncourt des Lycéens en 2017. En parallèle, Alice Zeniter écrit pour le théâtre avec des pièces telles que Spécimens humains avec monstres (2011), Un ours, of course !, un spectacle musical pour la jeunesse (Actes Sud, 2015), ou encore Hansel et Gretel, le début de la faim (2018).

Alice Zeniter a été récompensée par un prix de 1,11€, remis sous la forme de 111 pièces d’un centime, et a reçu également un cadre contenant la page 111 signée par ses soins.

Le prix du public a été attribué à Alice Develey pour la page 111 de son ouvrage Tombée du ciel, publié aux Éditions de l’Iconoclaste.

Le jury du Prix de la Page 111 édition 2024, et composé de : Amandine Labansat, Alexandre Bord, Flora Moricet, Gilles Marchand, et Camille Tomasicchio.

En 2023, le jury du Prix de la Page 111 a récompensé Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, paru aux Éditions Le Nouvel Attila.

Crédits photo : Lynn S.K (Flammarion)