On a testé pour vous : le "puzzle sonore" d'1.2.3 Soleil !

La maison d'édition 1,2,3, Soleil ! propose trois puzzles sonores de 12 pièces chacun. Grâce à une tablette tactile, chaque pièce active plusieurs sons. Au total, 70 mots sont associés pour enrichir le vocabulaire de l'enfant, accompagnés de six jeux interactifs et ludiques.

Mais ce n’est pas tout : un quizz est intégré au puzzle, avec au total 75 questions et devinettes. Un jingle résonne pour valider une bonne réponse, tandis qu’un autre signal encourage à réessayer en cas d’erreur.

Afin d'aider les enfants dans le processus de découverte et de compréhension, chaque pièce est marquée au dos d'une certaine couleur pour éviter de s'emmêler les pinceaux.

Mon Puzzle Sonore

Les trois puzzles sont accompagnés d’une planche pour aider les enfants. Pour cette collection de fin d'année, les petits plongent pleinement dans l'enchantement des fêtes : sapin décoré, bûche au chocolat, bonhomme de neige, rennes, sucreries...

Trêve de plaisanterie. Les illustrations, bien que classiques, aident les enfants à reconnaître aisément les animaux, les objets, etc. Les couleurs vives captent l'attention et rendent l'expérience plus amusante. Ce type de jeu convient particulièrement aux enfants de 2 à 3 ans. Quant à la voix, qui reste mécanique, elle facilite la compréhension des questions pour les petits.

Des mélodies de Noël sont également comprises dans le jeu, pour pousser la chansonnette avec votre enfant. Une véritable immersion dans l'univers des cadeaux et des goûters, qui se décline en deux autres versions : Les animaux, et La ferme.

1,2,3 Soleil ! est une maison d’édition jeunesse installée en Bretagne, qui propose des livres d’éveil et imagiers pour les tout-petits, activités, histoires et documentaires pour les plus grands.

Ils offrent déjà une large sélection de livres sonores, comme Mon livre sonore à emporter. Une manière plus ludique et enrichissante pour les enfants de s’amuser tout en apprenant.

Le prochain épisode sera destiné aux grands enfants, mais aussi aux parents. Petit indice : il s'agira d'un jeu de plateau collaboratif où il faudra résoudre une enquête...

