La Romance, une histoire d'amour en numérique

L’impact de la Romance se confirme dans les chiffres. Selon le rapport 2023-2024 du Syndicat national de l’édition, ce genre représenterait 2,1 % du chiffre d’affaires global qui représente 2,9 milliards € et 2,9 % des exemplaires vendus qui sont à hauteur de 439,7 millions. Et ce, dans un contexte économique où l’industrie du livre fut globalement affectée par l’inflation.

New Romance : l’atout séduction de Nexstory

Ce succès se constate également dans les ventes numériques (ebooks et audiobooks), assure la société Nexstory. Le service de lecture sous abonnement a passé au crible les usages de ses clients. Il en ressort que la New Romance représente jusqu’à 35 % du temps total passé sur la plateforme, avec une consommation de livres audio et d’e-books de New Romance dépassant la barre des 20 % « de la consommation de livres parmi ses utilisateurs », précise un communiqué de presse.

Par le biais de partenariats stratégiques avec des créateurs de contenu, notamment des booktubeuses et bookstagrammeuses, l’entreprise vise à orienter les tendances littéraires au sein des communautés sur les réseaux sociaux et fait évoluer son catalogue en conséquence.

Narae : la Romance digitale à l’européenne

Cet engouement pour la lecture sur smartphone est au cœur de la démarche de la plateforme européenne Narae, fondée en avril 2024. Elle poursuit son expansion en misant sur les webnovels (des webtoons sans dessins) et propose des créations originales qui rencontrent un franc succès, portées par l’engouement croissant pour la romance coréenne. Ces histoires, principalement axées sur la romance, captivent un public de plus en plus large.

Déjà plébiscitée pour ses récits majoritairement coréens, la plateforme s’apprête à enrichir son catalogue avec des créations originales d’auteurs européens. En complément des œuvres traduites du coréen vers l’italien et le français par une équipe de traducteurs spécialisés, Narae lancera prochainement ses propres productions sous le label Narae Originals.

Ces récits, rédigés par des auteurs français reconnus par les amateurs de romance, sont spécifiquement conçus pour le format webnovel, avec une lecture optimisée pour le mobile. Trois projets sont prévus pour la fin de l’année, comme Cohabitation explosive, écrit par Tamara Balliana ; De roses et de ronces, signé Théo Lemattre ainsi que Caramel macchiato, film de Noël et coquelicot, d’Eva Kim.

« Avec l’essor de la culture K et l’intérêt croissant pour les histoires d’amour, Narae s’impose comme la passerelle idéale entre ces mondes littéraires. » affirme Didier Borg, directeur général de Narae et pionnier des webtoons en France avec le lancement de Delitoon en 2011. Une tendance qui depuis la création de Wattapd en 2006 ne s’est jamais démentie.

Le modèle économique de Narae repose sur un système de monétisation progressif : les premières pages sont accessibles gratuitement, mais la poursuite de la lecture nécessite l’achat ou le gain de coins, monnaie locale de l’application. Les utilisateurs peuvent ainsi dépenser ou gagner des coins pour accéder au contenu intégral des œuvres proposées.

New Romance aux multiples facettes

Nextstory observe que les ventes de New Romance connaissent des pics légèrement marqués durant l’été et les fêtes de fin d’année, périodes où la demande explose. Cependant, les ouvrages du genre bénéficient d’un intérêt soutenu tout au long de l’année, occupant fréquemment les meilleures places des classements de vente.

Ce constat se vérifie avec des auteurs à succès tels que Morgane Moncomble, dont le tome 4 de Seasons est parmi les meilleures ventes estivales, ou encore Laura Swan et Azra Reed : cette dernière a vu son ouvrage Valentina (tome 1) atteindre la quatrième position avec 19 164 exemplaires écoulés la semaine dernière.

Présentée fin mars 2024, une étude de Babelio Babelio a également présenté une étude approfondie sur le lectorat de la Romance. Sans trop de surprise, les histoires d’amour (qui finissent mal en général) séduisent un public principalement féminin.

La romance est appréciée pour son pouvoir d’évasion, offrant des récits amoureux souvent complexes et évolutifs entre deux protagonistes, un aspect essentiel pour les lectrices et lecteurs.

La Romance regroupe de nombreux sous-genres — dark romance, comédie romantique, new adult, romantic suspense, romantasy — que 80,4 % des personnes interrogées distingue clairement, chaque groupe ayant ses préférences spécifiques, ce qui pourrait expliquer le fort taux de lecture observé. Bien que le format poche reste populaire, l’étude révèle une montée en puissance de l’ebook.

Une démarche pour les lecteurs ?

L’étude de Babelio semblait montrer une surreprésentation d’adolescents et de jeunes adultes, âgés de 15 à 34 ans parmi les lecteurs et lectrices de romance. Le Baromètre Sofia/SNE/SGDL d’avril 2024 révèle que 47 % des lecteurs de livres numériques en 2023 sont abonnés à au moins une plateforme de lecture, tandis que 68 % des audiolecteurs disposent d’un abonnement similaire.

La New Romance, quant à elle, attirerait 3,4 millions de lectrices.

