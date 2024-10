Pour survivre, cette librairie veut lancer sa papeterie grâce au crowdfunding

Aujourd’hui, la librairie est en danger. « Depuis 4 ans, nous sommes un lieu culturel, littéraire, d’échange, de découverte et de partage. Mais l’inflation a mis en péril notre modèle économique », relaie Sophie Rinck, créatrice de la librairie, sur ses réseaux sociaux.

20.000 € pour sauver sa librairie

Une hausse des prix qui touche non seulement la libraire, mais également ses lecteurs, qui réduisent leur panier moyen. Et ces économies ont un coût, qui se répercute directement sur les finances du commerce. Alors, puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, Sophie Rinck lance une cagnotte sur kisskissbankbank, plateforme de financement participatif.

Son objectif : récolter 20.000 € pour financer un nouveau projet. « Nous allons développer la librairie Chez Simone et créer un espace où les amoureux.ses de la lecture et de la création se retrouveront », annonce-t-elle. Elle détaille : « nous allons proposer une sélection unique de carnets, de cartes postales ainsi que de risographies. »

Faire vivre les artistes locaux

Avec 1 % de marge (résultat net moyen) le secteur de la librairie est l’un des moins rentables du commerce de détail, comme le rappelle le Syndicat de la librairie française. Alors, diversifier son offre avec une gamme de papeterie, c’est l’assurance de réaliser des bénéfices grâce à une marge plus élevée.

Mais l’ambition de la librairie est de « mettre en avant les talents d’artistes du Pays basque et des Landes ». Pour ce faire, Sophie Rinck fait appel à divers artistes, dont Joan-Carles Codèrc, artiste plasticien d’expression occitane. « Son talent unique et sa sensibilité à l’univers de l’édition apporteront une touche singulière à notre projet. Grâce à son expertise, nous pourrons développer des produits originaux et esthétiques, profondément ancrés dans la culture du Sud-Ouest », souligne-t-elle.

"Une œuvre d’art à part entière"

Elle fait également appel à Marie Vignau, Mélissa Morin, bédéiste originaire du Pays basque, ou encore Agathe Marcé, artiste et graphiste biarrote qui réinvente les codes graphiques du marketing sportif des années 90.

« Chaque produit de La Simoneterie est une œuvre d’art à part entière. Les risographies, réalisées avec passion par Édith de l’atelier Züzülü, donneront un grain particulier (qu’on adore) aux œuvres des différent. e. s artistes. Les carnets et cartes postales, imprimées par l’imprimerie Dargains à Saint-Jean-de-Luz, sont le fruit d’un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération », lance-t-elle, optimiste. Et de conclure : « En choisissant nos produits, vous portez l’économie locale et vous vous offrez des pièces uniques ! »

Pour l’heure, la librairie a récolté 5755 €, soit 29 % de son objectif. La campagne est ouverte jusqu’au 8 novembre 2024, et est accessible en cliquant ici.

Crédits image : Bayonne / ActuaLitté – CC-By-SA 2.0