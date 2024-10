Un fonds de soutien pour des librairies rurales ajouté au PLF 2025

Confronté à un déficit public estimé à 6,1 % du PIB en 2024, un cadeau laissé par les précédents gouvernements, celui de Michel Barnier prend la direction d'une cure d'austérité qui ne dit pas son nom. Le 10 octobre dernier, Laurent Saint-Martin et Antoine Armand, respectivement ministre du Budget (auprès du Premier ministre) et ministre de l'Économie, annonçaient 60 milliards € d'économies, dont 40 milliards € environ découlant de mesures de réduction de la dépense publique.

Le ministère de la Culture héritait d'un budget relativement préservé, mais néanmoins constant malgré l'inflation — ce qui nécessite donc des ajustements. Ainsi, les crédits consacrés à la mission « Médias, livre et industries culturelles », qui comprend notamment l'action en faveur du livre, devraient baisser, passant de 740 millions € selon la LFI 2024 à 720 € millions dans le PLF 2025.

Les collectivités territoriales, en particulier, paient un lourd tribut pour l'équilibre de l'État : 5 milliards € d'économies sont demandées. Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (crédits budgétaires, prélèvements sur recettes et TVA affectée aux régions) s’élèvent à 53,4 milliards € en crédits de paiement, hors mesures exceptionnelles, selon le PLF 2025. La baisse est donc réelle, par rapport aux 54,8 milliards € de l'année 2024 : des conséquences sur certains services de proximité, dont les médiathèques, sont à craindre.

Plus de librairies dans les communes rurales

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, la commission des affaires culturelles et de l'éducation, saisie pour avis sur les points qui la concernant, s'est penché sur le texte et ses dispositions, afin de déposer des amendements. Ces derniers seront ensuite discutés en séance publique, et éventuellement intégrés au PLF 2025.

Parmi ces amendements, l'un d'entre eux vise à « créer un fonds de soutien pour l’installation des librairies indépendantes dans les centres-villes des communes rurales ». Porté par Aymeric Caron, député de Paris (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), il propose de doter ce fonds de 4 millions €, tirés des crédits du programme « Livre et industries culturelles ».

Ce fonds de soutien, qui viendrait aider à l'installation des commerces du livre indépendants dans des communes rurales, permettrait de donner une suite au Plan « Culture et ruralité » présenté par la ministre de la Culture. Celui-ci annonçait en effet « un doublement du soutien apporté par les DRAC aux projets d’action culturelle des libraires ruraux », qui ne se retrouve pas inscrit dans le budget 2025 de la rue de Valois.

Cet amendement a été adopté par la commission, et devrait donc être abordé en séance publique.

De la publication scientifique aux VSS

Parmi les autres amendements adoptés, relevons, pour le secteur du livre, celui qui « vise à créer un service public de la publication scientifique pour permettre aux citoyens et universités d’accéder gratuitement aux articles des chercheurs sans enrichir les revues et bases de données privées ». Il s'attaque aux dépenses des organismes de recherche et universités en ressources électroniques diffusées par des maisons d'édition et groupes privés.

« Chaque année, les dépenses en ressources électroniques s’élèvent à 29 millions d’euros pour les organismes de recherche et 49,8 millions pour les universités, dont respectivement 10,9 millions et 17,3 millions d’euros par an pour la Freedom collection d’Elsevier » relève ainsi l'exposé de l'amendement porté par Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône, Écologiste et Social).

Adopté par la commission, l'amendement entend soutenir la création d'« un solide service public de la publication scientifique, pour pouvoir à terme nous passer de ces éditeurs privés ». Pour ce faire, 78,8 millions € seraient transférés de l'action « Établissements d’enseignement privés » vers l’action « Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies ».

Autre transfert de crédits, au bénéfice de l'Éducation artistique et culturelle, cette fois, à la hauteur de 10 millions € supplémentaires, « d’autant plus importants que les indicateurs du bleu budgétaire sont à contre sens des objectifs du 100 % du EAC et de la participation de tous à la vie culturelle » (amendement porté par Céline Hervieu, Paris, Socialistes et apparentés).

Enfin, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale souhaite « la mise en place d’un véritable plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel et de défense de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture », avec l'adoption de l'amendement porté par Sarah Legrain (Paris, La France insoumise - Nouveau Front Populaire).

Le milieu de la culture se caractérise par un entre-soi délétère qui nuit à une lutte efficace contre les VSS. En effet, dans un milieu où tout le monde se connaît, il est extrêmement difficile de libérer la parole puisque les actrices (principalement) peuvent redouter, à raison, que leur dénonciation puisse signer potentiellement la fin de leur carrière dans le milieu. Par ailleurs, la notoriété de certains des potentiels auteurs semble aussi être un frein à toute procédure à leur encontre. – Exposé sommaire de l'amendement de Sarah Legrain

Un amendement porté par Sophie Taillé-Polian (Val-de-Marne, Écologiste et Social) avance pour sa part la création d'« un fonds dédié au financement de la programmation d’œuvres écrites par des femmes à hauteur de 1 million d’euros », financé par un transfert de cette somme depuis les crédits du Pass Culture. Ces financements publics à une telle programmation joueraient un rôle incitatif, afin d'améliorer la représentation des autrices dans l'espace culturel et médiatique.

Au RN, la culture sans moyens

La commission des affaires culturelles compte 16 députés issus du Rassemblement national (contre 11 lors de la précédente législature). Aucun des amendements avancés par des membres du parti d'extrême droite n'a été adopté par la commission, lors des votes consacrés à ce projet de loi de finances 2025.

Et c'est heureux : quand ils ne réclament pas un retrait des moyens alloués à l'action culturelle internationale, les députés se font les meilleurs relais de l'austérité appliquée à la culture.

« Pour contribuer à l'effort national », le RN suggère ainsi de retirer 42 millions € ou 137 millions €, au choix, au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant (amendements de Caroline Parmentier, Pas-de-Calais), mais aussi 1,3 million € aux politiques en faveur des publics en situation spécifiques — dans le domaine de la justice (Sophie-Laurence Roy, Yonne).

Les dépenses de soutien à l’emploi et l’accompagnement professionnel des artistes en seraient également pour leurs frais, avec 20 millions € de moins (Caroline Parmentier, toujours)...

Photographie : l'Assemblée nationale (Tory, CC BY-NC 2.0)