Sur un fil, une adaptation du Rire Médecin par Reda Kateb

L’ouvrage de Caroline Simonds et Bernie Warren, qui est ressorti en librairies le 16 octobre dernier aux éditions Thierry Magnier, dans une traduction de Marie-France Girod, a servi de base à Reda Kateb et sa coscénariste, Fadette Drouard, pour l’écriture du film.

L’acteur et réalisateur a réuni Aloïse Sauvage, Philippe Rebbot et Jean-Philippe Buzaud à la tête de son casting, mais a aussi tenu à faire appel à des acteurs non-professionnels. « [L]'idée est de le confier à de vrais clowns médecins et de vrais soignants pour que, lors du tournage, la vérité des situations soit toujours là. Pour qu’on y croie mais aussi pour plonger l’actrice principale et ses partenaires dans un bain de réel, comme j’aime tant le faire moi-même en tant qu’acteur », explique-t-il.