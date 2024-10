Édouard Louis, Prix Les Inrockuptibles 2024  

Dans ce roman, Édouard Louis entrelace ses propres souvenirs à ceux des connaissances de son frère défunt, explorant ainsi les tréfonds de la paralysie existentielle d'un homme et les secrets qu'il gardait.

Louise Bentkowski a reçu le prix du premier roman pour Constellucination (Verdier), une œuvre qui déconstruit le genre narratif des origines avec une structure fragmentée.

Le prix du roman étranger a été décerné à Justin Torres pour Blackouts (traduction de Laetitia Devaux, Éditions de l'Olivier), un roman qui tisse ensemble fiction et réalité pour mettre en lumière des histoires queers souvent occultées.

Brecht Evens a été honoré du prix de la bande dessinée pour Le Roi Méduse, vol. 1 (traduit par Wladimir Anselme, Actes Sud BD), un album qui explore avec une grande audace visuelle la disparition d’un père excentrique.

Enfin, Kaoutar Harchi a remporté le prix de l’essai avec Ainsi l’animal et nous (Actes Sud), une réflexion profonde sur l'animalisation de certains groupes humains et ses liens avec la domination sociale et la souffrance animale.

Fondé en 2020, le prix littéraire des Inrocks est conçu pour valoriser des œuvres et des auteurs méritant une reconnaissance plus large, notamment ceux qui n'ont pas encore été couronnés par de grands prix.

Pour cette cinquième édition du Prix littéraire Les Inrockuptibles, le jury était formé de Emmanuel Hoog, Carole Boinet, Vincent Brunner, Jean-Marie Durand, Nelly Kaprièlian, Jean-Marc Lalanne, Gérard Lefort, Pauline Le Gall, et Sylvie Tanette.

Neige Sinno, lauréate du Prix Les Inrockuptibles 2023 pour Triste tigre aux éditions P.O.L, a présidé le jury, à la suite de Lola Lafon en 2023, Christine Angot en 2022, Éric Reinhardt en 2021 et Christophe Honoré en 2020.

Crédits photo : Heike Huslage-Koch (CC BY-SA 4.0)

