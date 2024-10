Jérôme Ferrari : pas question de voyager comme une valise

« Peu importe qu’il fût une brute sanguinaire ou un suppliant en larmes, le voyageur apporte toujours avec lui d’innombrables calamités. » Voici comment le narrateur de Jérôme Ferrari pose l'ambiance de ce nouveau romna. L'écrivain lui-même entretient un rapport ambivalent avec l'ïle de Beauté, marqué à la fois par une profonde attache identitaire et une critique acerbe des dérives modernes qui touchent l'île.

Originaire de Corse, il y revient souvent dans ses romans, tant pour explorer l’histoire insulaire que pour dénoncer les effets du tourisme de masse sur la culture locale. Et Nord Sentinelle ne déroge pas à la règle et aborde directement les conséquences néfastes du tourisme sur l'île.

Le récit est porté par un narrateur misanthrope, exaspéré par le tourisme de masse et fasciné par l’idée radicale de rejeter l’étranger pour préserver un équilibre. Un personnage qui caricature la « détestation de l’autre » jusqu’à l’absurde, révélant à travers l’exagération le ridicule de certaines postures. Ferrari précise : « Ce n’est pas moi, c’est lui qui pense ainsi. » Et de souligner : « L’idée de la culture qu’il faut préserver parce qu’elle est pure... c'est une notion que je réfute. »

Il observe les événements tragiques qui frappent sa famille, notamment son cousin Alexandre, un jeune homme pris dans un engrenage de violence et de désespoir. Alexandre incarne cette figure de l’indigène aliéné, dont la colère éclate lorsqu’il poignarde Alban Genevey, un jeune touriste qu’il connaît depuis l’enfance, dans une scène publique à la fois choquante et symbolique.

Et le romancier de décrire comment, après chaque été, les Corses se retrouvent « abandonnés au milieu d’un champ de ruines », faisant écho à une forme d'exploitation économique à laquelle les insulaires eux-mêmes consentent, malgré leur mécontentement face à la défiguration de leur territoire​. « On passe d’une saison de frénésie à une saison de solitude et de froid. »

Le lieu fictif où tout prend vie résulte d'un mélange d’Ajaccio, Porto-Vecchio et Bonifacio, devient le théâtre d’un affrontement entre localité et mondialisation. Pour l'écrivain, la question n’est pas de défendre une culture « pure », idée qu’il rejette, mais de souligner les contradictions du tourisme qui promet la rencontre avec l’autre tout en la rendant impossible. Et notamment cette dimension capitalistique : « Il y a des développements économiques nécessaires… qui ne favorisent pas la vie. »

Mais il ne se borne pas à blâmer les touristes : il reconnaît également la responsabilité des Corses dans cette transformation, leur cupidité ayant contribué à transformer l'île en un vaste "centre commercial" destiné aux vacanciers.

Ce paradoxe est central dans sa réflexion sur l'avenir de la Corse : tout en critiquant le surtourisme et ses impacts, il n'ignore pas les bénéfices économiques qu'il apporte, un dilemme récurrent dans ses ouvrages​. « C'est dans la manière dont on organise le tourisme de masse que se manifeste l'impossibilité de la rencontre avec l'autre. »​

Le cadre insulaire sert de métaphore à l’isolement culturel et à la lutte pour préserver une identité face à l’invasion extérieure, représentée ici par le tourisme de masse et les figures des conquérants. L'île fictive est comparée à celle de North Sentinel, une île réelle qui refuse tout contact avec le monde extérieur.

Et là encore, la référence sert de point d'ancrage à une réflexion plus large sur la manière dont l'arrivée de "l’autre" peut bouleverser un équilibre fragile. « Peu importe qu'il fût une brute sanguinaire ou un suppliant en larmes, le premier voyageur apporte toujours avec lui d'innombrables calamités », illustre d'ailleurs le narrateur.

Dans son écriture, Ferrari conjugue humour noir et cynisme, utilisant l’hyperbole pour dépeindre les dérives du tourisme. Le roman, à travers des anecdotes et faits divers corses réels, capture l’absurdité et la complexité des relations humaines face à l’altérité. Ferrari confie que traiter ce sujet « sur un mode entièrement sérieux » lui semblait inapproprié. Ce mélange de tragique et de comique accentue l’ironie de la situation : un territoire qui attire et repousse en même temps.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0