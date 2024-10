Kamel Daoud, lauréat du Prix Landerneau des Lecteurs 2024

À l’initiative de Michel-Édouard Leclerc, les Espaces Culturels E.Leclerc participent à la rentrée littéraire en récompensant un roman publié entre août et septembre 2024. Créé en 2016, ce prix repose sur les votes de 200 lectrices et lecteurs recrutés dans toute la France.

Ces 200 membres du jury ont reçu les quatre romans finalistes, les ont lus durant septembre et octobre, ont échangé leurs impressions dans un groupe Facebook dédié, et ont désigné leur ouvrage favori.

Le résultat de ce vote, combiné à celui du président de cette édition, de Michel-Édouard Leclerc et Hervé Le Tellier, président du prix, ainsi que de 12 jurés tirés au sort pour la journée de délibération qui s’est tenue le 23 octobre 2024 à Paris, a permis de désigner le roman lauréat.

Kamel Daoud a été récompensé d'une dotation de 10.000 €, offerte par les Espaces Culturels E.Leclerc, et son livre sera mis en avant dans tout le réseau.

Houris de Kamel Daoud (Gallimard)

Aube, une jeune Algérienne, doit se souvenir de la guerre d’indépendance qu’elle n’a pas connue et oublier la guerre civile des années 1990, qu’elle a traversée. Une cicatrice à la gorge et des cordes vocales détruites témoignent de son drame. Privée de parole, elle rêve de retrouver sa voix.

Elle ne peut raconter son histoire qu’à l’enfant qu’elle porte. Peut-elle le garder ? Peut-on donner la vie après avoir failli la perdre ? Dans un pays où des lois condamnent ceux qui évoquent la guerre civile, Aube décide de retourner dans son village natal, à l’origine de tout. Peut-être que les morts lui répondront.

Kamel Daoud, journaliste et romancier algérien, a écrit une vingtaine de romans et nouvelles. Il a remporté le Prix Goncourt du premier roman en 2015 avec Meursault, contre-enquête (Gallimard).

En 2018, l’Académie Française lui a décerné la Grande Médaille de la Francophonie. En 2019, il devient le premier titulaire de la chaire d’écrivain à Sciences Po. En 2020, il reçoit le Prix international de la Laïcité.

Il succède au roman de Thomas B. Reverdy Le grand secours, lauréat du Prix Landerneau des Lecteurs 2023.

Les autres lauréats des Prix Landerneau

D’autres prix sont décernés : Album Jeunesse, Polar et Bande dessinée.

En 2023, le Prix Landerneau Album Jeunesse a été attribué à Baptiste Beaulieu et Qin Leng pour Les Gens sont beaux (Les Arènes), le Prix Landerneau Polar à Louise Mey pour Petite sale (Le Masque), et le Prix Landerneau Bande dessinée à Guillaume Singelin pour Frontier (Rue de Sèvres).

En 2024, Séverine Vidal et Julien Arnal remportent le Prix Landerneau Album Jeunesse avec Le bateau rêve (Gallimard Jeunesse), tandis que Sébastien Vidal obtient le Prix Landerneau Polar avec De neige et de vent (Le Mot et le Reste).

Le prochain rendez-vous des Prix Landerneau des Espaces Culturels E.Leclerc est prévu pour la remise du Prix Landerneau Bande dessinée, le 26 novembre 2024.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones