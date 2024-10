J.K. Rowling et Gisèle Pelicot, le soutien à deux vitesses

35 jours d’audience. Une cinquantaine d’hommes passés à la barre pour témoigner. Et partout dans le monde, une vive émotion. L’affaire Pelicot suscite autant d’indignation envers les faits que d’admiration pour cette femme, devenue symbole féministe malgré elle.

Ce mercredi 23 octobre 2024, une foule se pressait au tribunal d’Avignon pour assister au procès, et entendre le témoignage de l’ex-femme de Dominique Pelicot, après avoir passé plus d’un mois à écouter les déclarations des accusés.

« Je suis une femme totalement détruite »

Une journée particulièrement attendue, et très médiatisée, dont l’écho a retenti à l’international. Les médias n’ont pas manqué de relayer les propos de Gisèle Pelicot, qui revenait avec force sur ces années d’horreur. « Je suis une femme totalement détruite », a-t-elle déclaré, avant de poursuivre : « Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça. Heureusement, je suis soutenue par un psychiatre et il me faudra encore beaucoup d’années. À bientôt 72 ans, je ne sais pas si ma vie me suffira pour me relever », rapporte Le Parisien.

Des paroles qui ont touché le monde par leur intensité. À nouveau, les valeurs féministes de la victime ont retenti dans la salle d’audience, à l’image d’un procès ouvert au public dans le but de faire changer la honte de côté. « Je voulais que toutes les femmes victimes de viol — pas seulement quand elles ont été droguées, le viol existe à tous les niveaux — puissent dire : Madame Pelicot l’a fait, nous pouvons le faire aussi. Quand on est violée, il y a la honte, et ce n’est pas à nous d’avoir honte », a-t-elle expliqué devant une salle comble, d’après le HuffPost.

Un discours relayé dans la presse britannique, notamment sur SkyNews, auquel une autrice bien connue a vivement réagi.

"Les mots manquent pour exprimer mon admiration"

Et c’est sur son canal de communication favori, le réseau social X, que l’autrice a choisi de s’exprimer : « Les mots me manquent pour exprimer mon admiration devant le courage de cette femme. Après des trahisons répétées et des violations impensables, elle affronte les hommes qui comptaient sur son silence et sa soumission éternelle. » Elle a salué le courage de Gisèle Pelicot : « Elle a retrouvé sa force de la manière la plus incroyable qui soit, se réappropriant son pouvoir avec une détermination saisissante. »

Des sorties polémiques

J.K. Rowling fait régulièrement état de son engagement pour la cause des femmes : elle finance notamment Beira's Place, un refuge pour les victimes de violences sexuelles, et a révélé avoir elle-même subi des violences conjugales et sexuelles. Mais sa défense des droits des femmes se fait souvent au détriment des droits d'autres personnes, les individus transgenres.

Depuis plusieurs années, l'autrice multiplie en effet les prises de position qui nient ou remettent en cause les droits des personnes dont l'identité de genre diffère du sexe assigné à la naissance, et défend vigoureusement une approche biologique du genre.

Si ses opinions la concernent, l'autrice n'hésite pas à user de son audience pour polémiquer, voire pour alimenter des infox et autres rumeurs à connotations transphobe et sexiste. En août dernier, lors des Jeux olympiques de Paris, J.K. Rowling avait ainsi participé à la diffusion de fausses informations au sujet de la boxeuse algérienne Imane Khelif.

Elle l'avait accusé publiquement de concourir dans une catégorie féminine en étant un homme. Une rumeur sexiste au sujet de la sportive prétendait qu'elle était une femme transgenre, quand elle est en réalité atteinte d’hyperandrogénie, soit une production élevée d’hormones masculines, telle que la testostérone, et ne s’identifie pas comme transgenre ou intersexe.

Quelques jours plus tard, J.K. Rowling était citée dans une plainte déposée par Imane Khelif pour des actes présumés de « cyberharcèlement aggravé » la visant...

Crédits image : Alter1fo / CC BY-NC-ND 2.0