L'un des trois tapuscrits du Petit Prince en vente

La Foire d'Art d'Abou Dabi, organisée du 20 au 24 novembre 2024 au sein du centre Manarat Al Saadiyat, réunira galeries, artistes et professionnels du monde de l'art à l'occasion d'un événement subventionné par l'État. Le libraire Peter Harrington, installé à Londres, attire d'ores et déjà l'attention avec une pièce exceptionnelle, dont la valeur est estimée à 1,25 million $ (1,1 million €).

Il s'agit d'un des trois tapuscrits du Petit Prince, soit un texte tapé à la machine sur lequel Antoine de Saint-Exupéry est venu apporter des corrections et modifications. Cette version comporte notamment la version finale d'une des phrases les plus connues du roman : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »

À l'origine, cette maxime devenue célèbre se présentait ainsi : « Ce qui est le plus important, c’est ce qui ne se voit pas. » À force de corrections, l'auteur est parvenu à cette formulation bien plus marquante, dans le chapitre XXI...

Comme tous les documents de travail, ce tapuscrit comporte ainsi de précieuses informations sur l'évolution du texte, aujourd'hui devenu l'un des plus lus et des plus traduits au monde, vendu à plus de 150 millions d'exemplaires, tous pays confondus, selon la Fondation Antoine de Saint-Exupéry.

Rare document

Il existe trois tapuscrits, qui présentent tous le même texte tapé à la machine : ces copies carbone ont toutefois subi des traitements différents. La Bibliothèque nationale de France en possède un exemplaire dans ses collections, mais il comporte assez peu de corrections manuscrites, tandis que le Harry Ransom Center, à Austin, au Texas, est annoté par Lewis Galantière, ami et traducteur de Saint-Exupéry.

Le manuscrit autographe du Petit Prince, pour sa part, se trouve à New York (l'œuvre a d'abord été publiée aux États-Unis), dans les collections de la Morgan Library & Museum, qui l'a exposé en 2022 et 2023, après l'avoir prêté au Musée des Arts Décoratifs de Paris, pour un événement, en 2022.

Le lot proposé par le libraire Peter Harrington

Le tapuscrit a été proposé à la vente il y a peu de temps, par un autre libraire, Benoît Forgeot, à l'occasion du salon FAB (Fine Arts Paris & La Biennale), fin 2023. Peter Harrington le vendra accompagné de deux dessins originaux de Saint-Exupéry, ainsi qu'un chèque de 100 $ signé par l'auteur — pas sûr qu'il soit possible de l'encaisser, toutefois.

Le tapuscrit est présenté dans une pochette noire, marquée par ce qui semble être une brûlure de cigarette. « L'objet est particulièrement évocateur », malgré un aspect « insignifiant » de l'extérieur, relève Sammy Jay, spécialiste en chef pour la littérature chez Peter Harrington, auprès du Guardian.

Photographie : Monument à Saint-Exupéry, Place Bellecour, Lyon (illustration, Anna Boursy, CC BY-NC-ND 2.0)