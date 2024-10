Des livres pour comprendre l’évolution de la sécurisation des automobiles

S’il y a quelques années, on pensait que les voitures du futur seraient des véhicules volants autonomes. Hélas, nous n’en sommes pas encore là. Il est vrai que les possibilités techniques sont au rendez-vous, au moins pour la conduite autonome. Mais, cela ne concerne pour l’instant qu’une infime partie de la flotte automobile. Et seules quelques villes autorisent de procéder à des mises en circulation parfaitement légales.

Des avancées considérables en matière de sécurité

Cependant, ce qui commence effectivement à rentrer dans les mœurs, c’est la voiture électrique ainsi que les véhicules hybrides rechargeables (VHR), qui gagnent toujours plus en popularité, en grande partie grâce aux préoccupations environnementales et aux réglementations de plus en plus strictes sur les émissions de gaz à effet de serre.

Les progrès dans la technologie des batteries, notamment en termes de densité énergétique et de durée de vie, rendent les VE de plus en plus compétitifs par rapport aux véhicules à combustion interne. De plus, l'infrastructure de recharge se développe rapidement, facilitant l'adoption des VE par les consommateurs.

Par ailleurs, les technologies de conduite autonome, telles que les capteurs, les caméras et les systèmes de navigation avancés, progressent rapidement. Les véhicules autonomes promettent de réduire les accidents de la route, d'améliorer l'efficacité du trafic et de libérer du temps pour les conducteurs.

Des véhicules de plus en plus autonomes

Parallèlement, les véhicules connectés, équipés de technologies de communication avancées, permettent une meilleure gestion du trafic, des services de mobilité partagée et des mises à jour logicielles en temps réel. Mais, on en reste, pour la majorité des automobilistes aujourd’hui, à des considérations assez simples : est-ce que les pneus sont en bon état ? Est-ce que le niveau d’huile est satisfaisant ? Est-ce que j’ai pensé à changer à temps les plaquettes de frein ?

Toutefois, des technologies encore très innovantes il y a quelques années sont complètement entrées dans la constitution des voitures de série. On peut penser ainsi à l’ABS. En effet, avant l’apparition des caméras multiples, l’ABS était déjà une révolution. L'ABS (Anti-lock Braking System) est un système qui empêche les roues d'un véhicule de se bloquer lors d'un freinage brusque ou sur des surfaces glissantes.

En évitant le blocage des roues, l'ABS permet au conducteur de maintenir le contrôle directionnel du véhicule, ce qui est crucial pour éviter les accidents. Que ce soit pour une voiture ou une moto, si vous rencontrez un problème avec le bloc ABS, il existe aujourd’hui des sites en ligne comme diag-engine.fr qui proposent de diagnostiquer rapidement le problème, et de proposer un bloc ABS de rechange qui fasse l’affaire et qui remplace de manière adéquate celui de votre véhicule.

La voiture de demain : La révolution automobile a commencé (Nouveau monde éditions, 250 pages, 8,90 €)

Dans cet ouvrage qui n’a pas perdu de son actualité, Francis Demoz révèle ce qui se passe au sein des grands constructeurs internationaux : des innovations, des partenariats et des rivalités, mais aussi des transformations sociologiques, la préparation des services, les avancées technologiques et le dynamisme des entreprises françaises. Cet ouvrage explore pour la première fois les transformations en cours et les prochaines avancées industrielles dans le domaine de la mobilité personnelle.

Au cours de la crise de 2008, le modèle économique du secteur automobile s'est effondré. L'épuisement croissant des réserves de pétrole, les défis environnementaux, l'émergence de nouveaux marchés dans les pays en développement, les avancées technologiques et les attentes changeantes des consommateurs nécessitent une transformation majeure pour répondre à ces enjeux.

Comment, par exemple, la voiture électrique va-t-elle modifier notre manière de nous déplacer ? Quels nouveaux acteurs vont émerger ? L'industrie française est-elle bien préparée pour ces nouveaux marchés ? Quels sont les changements actuels ? Et si, demain, la mobilité devenait la priorité et que la voiture ne soit plus qu'un simple élément parmi d'autres ? Il semble que l'histoire d'amour entre le conducteur et son véhicule soit en train de se réécrire, passant de la voiture-passion à la voiture-nécessité.

Voiture électrique : ils sont devenus fous ! (2022, 202 pages, Éditions de L’Observatoire, 7,50 €)

L’avenir est résolument tourné vers la voiture électrique : mais est-ce véritable une bonne idée ? François-Xavier Pietri s’interroge, et peut-être avec raison, dans cet ouvrage qui a connu un important succès depuis sa publication. A contre-courant des idées reçues, il appelle à voir plus loin que les politiques environnementales qui sont pétris de bons sentiments mais qui ne regardent pas la réalité dans son ensemble.

Les États européens ont entériné la décision de la Commission de Bruxelles : à partir de 2035, la vente de véhicules émettant du CO2 sera interdite. Cela signifie la fin des nouveaux moteurs diesel et à essence, ainsi que des hybrides. La France se retrouve face à un défi de taille : un parc automobile à renouveler sans disposer des infrastructures industrielles adéquates, une couverture en bornes de recharge totalement insuffisante, et un marché dominé par les Chinois. Ce bouleversement entraînera des conséquences sociales dramatiques, accentuant les inégalités entre les plus aisés et les Français modestes.

Par ailleurs, la France devra s'engager dans une course effrénée pour se procurer les minerais essentiels à la fabrication des batteries, comme le cobalt, extrait dans des conditions déplorables en Afrique, ou le lithium, qui provoque l'assèchement de vastes régions en Amérique du Sud. En somme, si 2035 est proche, rien n'est prêt aujourd'hui. Comment les Français réagiront-ils à ce changement radical ? Et qui en assumera le coût ? Dans ce livre, François-Xavier Pietri dénonce l'incohérence de cette décision, qui, au-delà de ses effets néfastes sur l'environnement, pourrait transformer les routes françaises en un véritable cauchemar. Toutefois, il avance quelques pistes pour aider les ménages à faire face à ces défis.

L'avenir de l'automobile (2010, 160 pages, Armand Colin, 16,90 €)

Journaliste et ancien rédacteur en chef du Moniteur automobile, Jean-Jacques Cornaert prend à bras le corps dans ce petit ouvrage très instructif les questions déterminantes pour penser l’avenir de l’automobile. L’automobile, autrefois symbole de liberté, de progrès social et moteur de la croissance économique, se trouve aujourd’hui sur le banc des accusés.

Tout cela aura-t-il encore une signification dans un monde confronté à des contraintes environnementales et à une probable pénurie énergétique ? Est-il réaliste d'envisager sa disparition complète ? Si ce n'est pas le cas, quelles solutions techniques pourraient la rendre compatible avec les exigences futures ? La voiture électrique représente-t-elle réellement la solution ?

Au coeur de la machine : Une immersion captivante dans l'industrie automobile contemporaine (2023, 301 pages, FYP Editions, 25 €)

Voilà un ouvrage qui, comme son titre l’indique, nous propose d’entrer dans le concret et dans les secrets de la conception des véhicules les plus récents. David Twohig est un pur professionnel de l’automobile, et c’est fort d’une longue carrière dans le groupe Nissan puis dans la maison Renault qu’il nous éclaire sur ce que cache vraiment le capot de nos véhicules. Alors, si l'on peut aujourd'hui écouter des livres audio dans son véhicule de façon de plus en plus simple, qu'en est-il des ruptures technologiques à venir ?

Il révèle les défis techniques, les négociations ardues avec les fournisseurs, les conflits internes, la pression constante et les enjeux économiques et humains qui pèsent sur chaque décision. Ce témoignage rare et vécu de l’intérieur est riche en anecdotes captivantes sur trois modèles emblématiques conçus sous sa direction : le Nissan Qashqai, la Renault ZOE et l’Alpine A110. Ces véhicules ont marqué l’industrie automobile, et l’Alpine A110 a redonné vie à la marque mythique.

Crédits illustration Pexels CC 0