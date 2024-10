Expos 2025 : Apocalypse, Abstraction et Satire à la BnF

Parmi les moments forts, l’exposition sur l'apocalypse propose une exploration de ce thème omniprésent dans la culture occidentale. La rétrospective consacrée à Geneviève Asse revient sur l'œuvre de cette pionnière de l'abstraction en France, tandis qu’une exposition dédiée à Gébé, figure incontournable du dessin de presse, offre une immersion dans son univers.

Les artistes Nabis seront également à l'honneur, avec une présentation de leurs contributions à l’art de l’estampe. Enfin, l'exposition dédiée à Colette permettra au public de redécouvrir cette écrivaine incontournable à travers une mise en contexte de son œuvre.

Apocalypse. Hier et demain

Du 4 février au 8 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France, sur le site François-Mitterrand, accueillera la première grande exposition dédiée à l’apocalypse. Ce terme, souvent associé à la peur et à la fin du monde, résonne dans nos sociétés occidentales depuis deux millénaires, particulièrement lors de grandes catastrophes, et reste présent dans nos préoccupations climatiques actuelles.

Pourtant, dans son sens originel, l’apocalypse signifie « révélation », évoquant un dévoilement du royaume céleste pour les croyants. L’exposition propose de revisiter cet imaginaire ambivalent, entre angoisse et espoir, en présentant des manuscrits prestigieux de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement exposés de la tenture d’Angers et la célèbre série de gravures d’Albrecht Dürer.

À travers environ 300 œuvres — tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares, extraits de films — issues des collections de la BnF ainsi que de grandes institutions telles que le Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le British Museum ou encore la Tate Britain, cette exposition couvre une vaste période historique, du Moyen Âge à nos jours.

Elle met en lumière des artistes majeurs, tels que William Blake, William Turner, Odilon Redon, Vassily Kandinsky, Ludwig Meidner, Natalia Gontcharova, Otto Dix, Antonin Artaud, Unica Zürn, jusqu’à Kiki Smith, Tacita Dean, Miriam Cahn et Anne Imhof. Cette exposition nous permettra de plonger dans des œuvres issues de cet imaginaire autour duquel elles seront réunies.

Geneviève Asse

Du 18 février au 25 mai 2025, la Bibliothèque nationale de France présentera une exposition dédiée à Geneviève Asse, dessinatrice, peintre et graveuse, figure emblématique de l’abstraction en France. Organisée grâce à la donation de 25 carnets de l’artiste par Silvia Baron Supervielle, cette exposition mettra en lumière une facette intime de son œuvre.

Datés de 1971 à 2009, ces carnets, rarement exposés, témoignent de ses recherches techniques, rythmiques et chromatiques, situées à la croisée de la peinture et du dessin. Ils seront accompagnés d’une sélection d’estampes et de livres illustrés issus des collections de la BnF, permettant ainsi de révéler toute la profondeur du travail de Geneviève Asse.

Geneviève Asse (1923-2021) La Ligne Bleue (extrait d’un carnet à dessins), 1971 / BnF, Estampes et photographie / ADAGP, Paris, 2024

Gébé, dessinateur de presse

Du 6 mai au 19 octobre 2025, la Bibliothèque nationale de France consacrera une exposition à Gébé, alias Georges Blondeaux (1929-2004), figure incontournable du dessin de presse. Membre fondateur des journaux Hara-Kiri et Charlie Hebdo, Gébé s’est imposé comme un pilier de ces publications, à la fois en tant que dessinateur, écrivain, rédacteur en chef de Hara-Kiri (1971-1985) et directeur de publication de Charlie Hebdo (1992-2004).

L’exposition, présentée dans l’allée Julien Cain, offre une plongée dans l’univers singulier de Gébé et propose une réflexion sur le dessin de presse, érigé en art sous son trait. Elle rend également hommage à ses compagnons de route, notamment ceux disparus lors de l’attentat contre Charlie Hebdo : Honoré, Cabu, Wolinski, Charb, et Tignous, ainsi qu’à d’autres figures comme le Professeur Choron, Cavanna, Fred, Riss, Kamagurka, Mona Chollet, Gotlib, Nicole Bley, Willem, et Luz.

Gébé (1929-2004) Qu’est-ce que je fous-là ?, 1976 / BnF, Estampes et photographie

Impressions nabies

Du 9 septembre 2025 au 11 janvier 2026, la Bibliothèque nationale de France présentera, au site Richelieu, une exposition consacrée à l’apport des artistes Nabis à l’art de l’estampe. À travers 200 œuvres issues des riches collections de la BnF, l’exposition mettra en lumière l’importance de cette technique dans la diffusion de l’esthétique Nabi, un mouvement qui a marqué la période 1890-1900. Les principaux représentants du groupe — Bonnard, Denis, Vallotton, Vuillard, entre autres — appréciaient la liberté créative que l’estampe leur offrait.

L’exposition dévoile la diversité de leur production graphique, marquée par le désir de démocratiser la beauté dans le quotidien. Les Nabis ont exploré diverses formes de création artisanales, notamment la gravure, les affiches et l’illustration de revues comme La Revue blanche. Des prêts d’institutions telles que le musée d’Orsay, la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, le musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye et le musée Van Gogh d’Amsterdam enrichiront l’exposition, avec des dessins préparatoires, des matrices et des épreuves rares, offrant une plongée unique dans le processus créatif de ces peintres-graveurs.

Colette

Enfin, du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026, la Bibliothèque nationale de France proposera une exposition dédiée à Colette, offrant une exploration nuancée de son œuvre. L’exposition interroge les multiples facettes de cette grande écrivaine : classique ou moderne, libre ou contrainte, authentique ou adepte du « demi-mensonge ». À travers ce parcours, la BnF met en lumière les contradictions et les tensions qui traversent son écriture, tout en les reliant à des questionnements contemporains.

La mise en perspective historique et sociale de ses textes est essentielle, de même que la réflexion sur les jeux entre fiction et autobiographie. L’exposition montre comment l’œuvre de Colette est intimement liée à sa propre existence. Manuscrits, imprimés, peintures et estampes provenant de collections publiques et privées illustrent ses relations avec les artistes de son époque. Des documents audiovisuels viennent compléter ce panorama, soulignant les affinités entre son œuvre et le cinéma, du début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui.

Deux autres expositions marqueront également l’année 2025 à la Bibliothèque nationale de France. Du 24 juin au 18 septembre 2025, la galerie des Donateurs sur le site François-Mitterrand accueillera une exposition intitulée Sara. Puis, du 14 octobre 2025 au 15 février 2026, la BnF célébrera les 150 ans du Palais Garnier avec une exposition présentée sur le site de l’Opéra, retraçant l’histoire et l’impact de ce monument emblématique de la culture française. Nous n’avons à ce jour pas plus d’informations concernant ces deux projets.

La Bibliothèque nationale de France continue son cycle d’expositions intitulé « Hors les murs », visant à faire découvrir et partager ses trésors patrimoniaux à travers tout le pays. Chaque année, des œuvres exceptionnelles issues des collections de la BnF seront exposées dans plusieurs établissements culturels en région. Ce programme a pour objectif de renforcer la portée nationale de cet héritage commun et de souligner les résonances entre les collections de la BnF et celles de ses partenaires.

Trois expositions sont alors prévues dans le cadre de ce programme.

L’atelier d’Éric Seydoux : du 18 mai au 2 novembre 2025 au musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis.

L’art est dans la rue : du 17 mars au 6 juin 2025 au musée d’Orsay, Paris, en partenariat avec la BnF.

Festival du dessin Henri Rivière — Estampes japonaises : du 12 avril au 12 mai 2025 au musée Réattu, Arles.

Crédits Image : Édouard Vuillard (1868-1940) Paysages et intérieurs : La cuisinière (2e état) Éd Ambroise Vollard, Paris, 1899 / BnF, Estampes et photographie // Colette (1873-1954) Photographie de l’Agence Mondial Photo-Presse, 1932 / BnF, Estampes et photographie