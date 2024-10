Relier, exploration des liens entre édition et design graphique

Après l’ouverture de l’Atelier Bellevue au printemps 2024 (antenne éphémère de Passerelle, Centre d’art contemporain, dédiée au design graphique à Brest), l'anniversaire de Graphisme en France, revue annuelle publiée depuis 1994 par le Centre national des arts plastiques, fournit le prétexte pour deux journées professionnelles.

Organisées par BLA !, association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain, Passerelle Centre d’art contemporain et le Centre national des arts plastiques (Cnap), elles sont centrées sur l'édition, le design graphique et la médiation culturelle.

Jeudi 12 décembre à l’Auditorium des Capucins, des professionnels de ces domaines se réunissent pour partager leurs expériences lors de quatre tables rondes, où les enjeux de collaboration, de diffusion des savoirs et savoir-faire, de formation et d’innovation, ainsi que l’impact social et culturel de leurs projets transdisciplinaires seront abordés.

Vendredi 13 décembre à Passerelle Centre d’art contemporain, des ateliers pratiques invitent les participants à découvrir et utiliser des outils spécifiques, tout en développant des méthodes pour leur diffusion. Ces ateliers sont suivis par des groupes de travail à destination des porteurs de projets, autour des stratégies d’accompagnement et de financement, et des bonnes pratiques pour co-construire des projets de médiation avec des designers graphiques.

Ces deux journées professionnelles s’inscrivent dans la dynamique initiée lors de la première Journée nationale de la médiation en art contemporain, organisée en octobre 2023 par BLA ! et le Centre national des arts plastiques au Jeu de Paume à Paris. Cet événement avait mis en lumière, lors d’une table ronde, des projets de médiation issus de collaborations entre médiatrices, médiateurs et designers graphiques. L’enthousiasme suscité par ces initiatives avait souligné l’importance de continuer à approfondir ces liens.

L'intégralité du programme est disponible en lecture et téléchargement ci-dessous.

