Reléguer le massacre des Amérindiens au rang de fiction

Le Washington Post rapporte le témoignage de Teresa Kenney, propriétaire d'une librairie à Montgomery, qui a alerté en premier que des ultraconservateurs s'en prenaient au livre, Colonization and the Wampanoag Story, de Linda Coombs publié en 2023. Elle a découvert le pot-au-rose, en déposant une demande d'archive publique : le groupe avait obtenu que le titre soit rerouté vers l'espace fiction de son établissement.

Colonization and the Wampanoag Story présente l’impact de la colonisation sur les premiers peuples d'Amérique du Nord. L’ouvrage relate les rencontres entre les Wampanoag et les pèlerins, ainsi qu'entre Christophe Colomb et des autochtones. Il met en évidence comment le récit des Amérindiens, souvent enlevés et réduits en esclavage par les Européens, est régulièrement altéré ou ignoré dans l'histoire des États-Unis.

Mieux : les recherches de cette historienne wampanoag respectée, racontent toute la brutalité des colons européens envers les Amérindiens, notamment en kidnappant des hommes Wampanoag pour les vendre comme esclaves.

« Quand vous pensez aux commencements de l'histoire américaine, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Trois navires en 1492, ou peut-être des chapeaux et des chaussures à boucle quittant le Mayflower, prêts à fonder un nouveau pays », écrit Linda Coombs en présentation de son essai.

Et d'ajouter : « Mais la vérité est que Christophe Colomb, les pèlerins et les colons n'ont pas débarqué sur un vaste territoire vide prêt à être développé. Ils sont arrivés pour trouver des gens et des communautés vivant en harmonie avec la terre qu'ils habitaient depuis des milliers d'années, et ils ont rapidement bouleversé tout ce qu'ils voyaient. »

L'affaire de trop ?

Selon le San Antonio Current, un résident du comté de l'est du Texas serait à l'origine de la contestation, sans qu'aucun bibliothécaire n'en ait été averti. Le comté de Montgomery aurait de fait cédé à la pression des conservateurs. « J’ai été complètement abasourdie qu’ils aient fait cela sans avoir à fournir d’explications », a déclaré Teresa Kenney. Et d'ajouter : « Cela ressemble beaucoup plus à un blanchiment ou à une réécriture de l'Histoire. Et c'est véritablement effrayant fait vraiment peur. »

Debbie Reese, membre de la tribu Nambé Oweenge Pueblo, au Nouveau-Mexique, en fait état dans son blog, American Indians in Children's Literature (Les Amérindiens dans la littérature pour enfants). De nombreux autres titres d'auteurs autochtones ont été interdits ou remis en question dans d'autres États.

« Beaucoup de gens aux États-Unis ne savent plus que nous [les peuples autochtones, NdR] existons. J'ai lu des témoignages dans lesquels quelqu'un dit “il n'y a pas d'Indiens ici” et que les livres ou les supports pédagogiques sur eux ne sont pas nécessaires à tel ou tel endroit », continue-t-elle.

Cette année, le comté de Montgomery a créé un « comité citoyen » chargé « d'examiner » et de « retirer des oeuvres » contestées, se basant sur des critères tristement récurrents : l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la race et le racisme. Conséquence : des milliers de livres, favorisant l'inclusivité, se retrouvent hors de portée des jeunes lecteurs.

Machine arrière

Le Texas Freedom to Read Project, entre autres, a dénoncé une politique où les bibliothécaires ont perdu leur rôle de gestion des collections, pour la confier à une équipe à la tendance droitière marquée... À la base, ce comité examinait uniquement la possible dimension « sexuellement explicite » de bouquins.

Outre cet organisme, d'autres structures ont exprimé leur désaccord dans une lettre ouverte dont Authors Against Book Bans ou American Indian Library Association. Le géant éditorial Penguin Random House s'est également engagé, en réclamant le retour de l’ouvrage dans la section essai historique de toutes les établissements de prêt du comté.

Parallèlement, la National Campaign for Justice (Campagne nationale pour la justice) a lancé une pétition, qui a rassemblé près de 36.000 signatures, pour que le texte soit réintégré « à sa place légitime dans la collection de non-fiction pour jeunes de la bibliothèque publique commémorative du comté de Montgomery ».

Et de développer : « Il s'agit d'une histoire américaine documentée que nos enfants méritent d'apprendre. Cette attaque contre la vérité s’inscrit dans une tendance plus large de groupes d’extrême droite qui tentent de purger les événements dans nos écoles et nos bibliothèques. Nous ne pouvons pas permettre aux extrémistes de réécrire l’histoire et d’effacer les voix des Amérindiens. »

Ce mardi 22 octobre, la commission du comté de Montgomery a finalement révisé sa position, replaçant le livre dans la catégorie non-fiction, sans autre forme de procès ni la moindre excuse.

Dans la plupart des cas, des conservateurs, sous couvert de protéger les enfants de livres jugés « inappropriés » ou « offensants », visent en réalité des sujets politiques, comme les questions raciales ou l'histoire de la colonisation. En Floride, par exemple, la censure ne se limite plus aux romans, mais s'étend également aux manuels scolaires et même aux dictionnaires...





