Céline Laurens Prix Jean-René Huguenin 2024

Dans La Maison Dieu, l'aube se lève sur les ruines d'une demeure de maître, où ses occupants ont péri dans un incendie. La question de la responsabilité se pose : est-ce à cause d'Élise, la domestique aux allures de sorcière ? D'Abel, le fils énigmatique réticent à l'âge adulte ? De Mallora, l'adolescente aspirant à s'échapper de l'oppression familiale ?

Ou serait-ce l'œuvre du "Mérou", un pyromane notoire terrorisant la région ? Chaque personnage expose sa version des faits, révélant des secrets et des conflits profonds. Tant les vivants que les morts, emprisonnés par leurs passions brûlantes et leur passé, participent à ce récit. Ce roman, captivant par son intensité sombre et lumineuse, évoque la carte du Tarot, la Maison Dieu, symbole de révélation, de destruction et de renaissance...

Céline Laurens, lauréate du prix Roger Nimier 2022 pour son roman Là où la caravane passe et auteur de Sous un ciel de faïence en 2023, tous deux publiés aux éditions Albin Michel, est également critique littéraire collaborant avec plusieurs revues. Par ailleurs, elle enseigne la littérature.

À LIRE - Céline Laurens : “Anoblir le quotidien, en le ré-enchantant”

Jean-René Huguenin, célèbre pour son unique roman La Côte sauvage publié chez Seuil, a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture le 22 septembre 1962.

Son héritage littéraire perdure, notamment avec la création du Prix Jean-René Huguenin, dont la première édition a eu lieu en 2022. Ce prix vise à honorer sa mémoire en récompensant des œuvres littéraires qui reflètent son esprit.

Le prix comprend un dessin original de l'illustrateur Hubert van Rie et une dotation de 1500 euros. Céline Laurens succède à Jean-Pierre Montal, lauréat de l'édition 2023 avec son roman Leur Chamade publié aux éditions Séguier.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Albin Michel