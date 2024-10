Les acteurs de Roméo et Juliette encore déboutés par le tribunal

Olivia Hussey et Leonard Whiting, âgés de 15 et 16 ans au moment du tournage de Roméo et Juliette (1968) de Franco Zeffirelli, s'étaient retournés fin 2022 contre le studio Paramount. Ils reprochaient, devant la justice, une exploitation sexuelle et la distribution d'images d’adolescents nus. Une première plainte avait été classée sans suite, et la seconde, présentée il y a quelques mois, a subi le même sort.