L'Ours Paddington repart au cinéma, direction le Pérou

Après deux premiers films, en 2014 et 2017, Paddington s'est fait désirer, pour ce troisième opus. Il est cette fois réalisé par Dougal Wilson, qui prend la relève de Paul King, mais l'ours retrouvera, dans la version française, la voix de Guillaume Galienne...

Ce troisième volet s'annonce émouvant pour le personnage, qui reviendra en effet sur les terres de sa naissance, au Pérou... Le scénario est coécrit par Mark Burton et Jon Foster, qui s'emparent du personnage de Michael Bond pour la première fois.

En France, les albums de l'ourson sont disponibles chez Michel Lafon : Paddington remporte la médaille d'or a été publié en juin dernier, dans une traduction de Jean-Noël Chatain.

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu'aux sommets des montagnes du Machu Picchu.