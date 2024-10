Les récits cachés de Lanvil emmêlée

Tout commence avec « Aux portes de Lanvil », sur les flots tumultueux de la mer, où des corps inanimés sont ballotés. Après une tempête, le Docteur Ignace et Joge-O sont seuls rescapés sur une embarcation tournée vers Lanvil. Bientôt, ils y seront. Pourtant, le large est toujours vide, ne laisse rien présager. Mais l’Occident, de l’autre côté de la mer, n’est plus que poussière et destruction. Il faut donc avancer, trouver refuge. Face à l’espoir du docteur, Joge-O est tourmenté et incapable de partager une once d’optimiste. Les yeux rivés sur la mer, il observe tous ces corps.

« Il était épouvanté par leurs saccades, par leurs sursauts, mais quelque part près de son cœur, sa frayeur tenait plus de la douleur. Une douleur qu’on lui avait mise là, entre la cinquième côte et le poumon gauche. Une douleur qui le reliait à ces cadavres, une peine antique, partagée, démultipliée par le nombre de corps flottés. »

Qu’arrivera-t-il une fois face aux portes de Lanvil ? Face à ces « crocs dressés contre le reste du monde », qui sera accepté ? Comment savoir ce que demain nous réserve, entre ces murs immenses ? Où se trouve la liberté, la vraie, celle dont on s’empare de ses propres mains ?

« Drive » permet de retrouver Joe et Patson, envoyés en mission au cœur de Lanvil. « J’ai jamais fait ça Joe, de verdad, j’ai jamais fait ça. braquer un mort dans les sanctuaires pour le redescendre, mafia, ça me met mal, tu sais pas ce qu’il avait dans la tête, le gars. tu sais pas ce qu’il a fait dans sa vie. »

Avec une énergie débordante et un langage bien à eux, les deux compères exécutent une demande venue tout droit du père de Patson, sans bien comprendre pourquoi une telle mission leur a été confiée. Des snapshots de leurs mésaventures nous montrent où ils en sont, pourquoi il ont accepté de se lancer là-dedans, ainsi que leurs rêves et espoirs pour la suite. Le tout, entre les murs d’une ville qui ne cesse de tester leur volonté. Drôle et attachant, ce duo déjà rencontré dans Tè Mawon donne naturellement le sourire.

On note aussi « Ce que lé zabèy murmurent », qui présente une nature défigurée, déséquilibrée. « Plusieurs nuages inquiètent Tibè. Il cherche une ombre, un mouvement furtif qui se détacherait du lointain, mais des trombes et des nimbus, et rien qui revient ni pour lui ni pour son fils ; lan zabèy a disparu. » Ou encore la nouvelle intitulée « Sur la ville-ruine », qui explore la cité de Fonds Panier, tout de béton et d’usure. Une ville détruite, vide de toute vie… Quoique : ici, les âmes persistent. Les fantômes ne hantent pas, ne hurlent pas : ils habitent. « … les nôtres ont enjambé la mer sont venus avec nous ont traversé l’océan tout comme nous encalés moins-que-meubles… ».

Après Tè mawon, Michael Roch nous offre une plongée dans les entrailles de Lanvil. Au fil des neuf nouvelles, c’est tout un pan de cet univers afrofuturiste qui se déploie. Comme un dédale narratif, l'auteur propose de suivre des personnages tous très différents, certains familiers, d’autres fraîchement débarqués. Ces voix singulières s’enchaînent, se font écho, se libèrent à coup de kréyol. Les langues se délient, alors que des combats ne cessent d’émerger entre et hors les murs de Lanvil. Avec son ambiance cyberpunk, la mégalopole est emplie de secrets…

Lanvil emmêlée, c’est une multitude de thématiques portée par un recueil choral : l’histoire de l’esclavage et son impact sur l’imaginaire afrocaribéen, les notions d’appartenance et de différence, la décolonisation d’un langage qui s’affirme à travers une créolisation libératrice, la nature et sa défiguration par l’humain, la définitione et redéfinition de la ville… Chaque page porte un message fort, impactant, nécessaire.

Une fois de plus, Michael Roch démontre qu’il a déjà tout prouvé, grâce à une plume précise et poétique.