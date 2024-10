Kamome Shirahama jette un sort sur le FIBD d'Angoulême

À travers les yeux de Coco, héroïne curieuse et douée, les visiteurs sont plongés dans un univers où la magie n’est ni innée, ni héritée, mais le fruit d’un apprentissage méthodique.

Cette conception de la sorcellerie devient une métaphore du travail du mangaka, un art que Kamome Shirahama, alors étudiante aux Beaux-Arts de Tokyo, pensait inatteignable, mais qu'elle a su maîtriser avec rigueur.

L’exposition propose ainsi une immersion dans les thèmes clés de la série, explorant persévérance, entraide et parcours initiatique, le tout dans une ambiance imprégnée de mystère et de magie.

Kamome Shirahama, maîtresse de l'art du trait

Apparue en 2016 dans les pages du magazine Morning Two de l’éditeur Kōdansha, L'Atelier des Sorciers a immédiatement captivé par sa vision singulière de la magie et ses multiples influences, allant des œuvres de Ghibli à l'imaginaire fantastique occidental, notamment Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Narnia.

Kamome Shirahama se distingue par son approche artistique sensible et sa méthode traditionnelle, à contre-courant de la dominance du numérique. Chaque sortilège y est dessiné à la main, avec soin et minutie.

À mesure que Coco et ses compagnons avancent dans leur apprentissage, le climat de menace et les intrigues secrètes confèrent à l’histoire davantage de profondeur.

La série aborde également la place des jeunes dans la société, proposant une réflexion sur l’apprentissage, le pouvoir et la prise d’autonomie face aux règles imposées par le monde adulte.

Publié en France depuis 2018 chez Pika Édition dans une traduction de Fédoua Lamodière, le manga, en cours avec ses 13 tomes, rencontre un succès croissant, attirant autant les amateurs de graphisme que les passionnés de récits merveilleux.

Crédits photo : Festival d'Angoulême