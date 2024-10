Prix littéraire 30 Millions d'Amis : bonjour veau, vache, cochon...

Le jury est composé de Teresa Cremisi, Didier Decoin (président de l’Académie Goncourt), Irène Frain, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux (de l’Académie française), Joël Dicker, et ce sous la présidence de Reha Hutin.

« Cette année, nous avons reçu un grand nombre de livres, ce qui montre que la littérature accorde une place de plus en plus importante aux animaux », souligne Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis. Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis, attribué chaque année, distingue un roman et un essai de qualité littéraire où l’animal occupe une place significative, qu’il soit ou non le protagoniste principal.

La Fondation 30 Millions d’Amis, créée en 1995, se consacre à la protection et au bien-être des animaux. Elle agit à travers des campagnes de sensibilisation, des actions de sauvetage, et le soutien à la recherche et à l’adoption, tout en récompensant des œuvres littéraires mettant l’animal à l'honneur.

Sélection de la catégorie Romans

Zoographie de Frédéric Joignot (éd. Maurice Nadeau, 2024)

Pour un grand poney roux du Sinaloa de Jacques Effinger (éd. Publibook, 2023)

Vibrisses de Karin Espada (éd. Le Temps d’un roman, 2024)

L’invité au Goncourt de Laurence Kiehl & Pascal Ashuza (éd. Les Lettres Mouchetées, 2024)

L’étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes de Lynda Rutledge (éd. NAMI, 2024)

Premières plumes de Charlie Gilmour (éd. Métailié, 2024)

Le loup de Valberg de Pauline Briand (éd. Gouttes d’Or, 2024)

Il neige sur le pianiste de Claudie Hunzinger (éd. Grasset, 2024)

Sélection de la catégorie Essais

Tavaglione Nicolas avec Soi-même comme un chien (éd. La Veilleuse, 2024)

Ovidie avec Assise debout, couchée ! (éd. JC Lattès, 2024)

Malby-Anthony Françoise avec La sagesse des éléphants (éd. Albin Michel, 2024)

Cooke Lucy avec Bitch. Le pouvoir des femelles dans le monde animal (éd. Albin Michel, 2024)

Harchi Kaoutar avec Ainsi l’animal et nous (éd. Actes Sud, 2024)

Jougla Audrey avec Cause(rie)s animales — Petit traité pour les animaux maltraités (éd. Delachaux et Niestlé, 2024)

Safina Carl, Une vie de hibou : Tout ce que j’ai appris en sauvant Alfie (éd. Buchet-Chastel, 2024)

En 2023, le prix avait récompensé le roman Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (éd. Stock) et l’essai Comment parler baleine de Tom Mustill (éd. Albin Michel).

