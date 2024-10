France - Asie du Sud : la BnF réunit des siècles d’échanges culturels

Le site propose une vision approfondie des relations historiques, à travers des documents numérisés d’une grande richesse patrimoniale. Accessible en français et en anglais, cette bibliothèque numérique rassemble des collections issues des fonds de la BnF et de ses partenaires, retraçant les échanges, perceptions et représentations entre la France et les pays d’Asie du Sud à travers les siècles.

Ces documents comprennent des archives officielles, des ouvrages spécialisés, des récits de vie quotidienne, ainsi que des livres imprimés, des manuscrits, des cartes, des estampes et des photographies, offrant ainsi un aperçu vivant de leur histoire commune.

Le site, fidèle à l’esprit de la collection « Patrimoines Partagés », se structure autour de sept thématiques : pouvoir et diplomatie, voyageurs et résidents, circulation de la connaissance, sciences et techniques, langues et littérature, pensées et arts. Ces rubriques sont alimentées par des articles d’experts, universitaires ou doctorants, issus des divers pays représentés. Une équipe scientifique, composée de conservateurs de la BnF et de partenaires du projet, a sélectionné les documents, validés ensuite par un conseil scientifique.

La BnF réaffirme son engagement à rendre ses archives accessibles à tous et à les valoriser. Récemment, un nouveau partenariat a été mis en place, permettant aux étudiants boursiers d'Île-de-France de bénéficier d'un accès gratuit grâce à un Pass annuel BnF Lecture/Culture.

La collection « Patrimoines Partagés », constituée par la Bibliothèque nationale de France (BnF), rassemble plusieurs bibliothèques numériques qui témoignent des relations historiques entre la France et diverses régions du monde. Cette initiative met en lumière ces échanges à travers une perspective globale et s’enrichit constamment de nouveaux partenariats.

À ce jour, sept bibliothèques numériques sont disponibles : Bibliothèques d’Orient, France-Asie du Sud (en version bêta), France-Brésil, France-Chine, France-Pologne, France-Vietnam et La France aux Amériques, auxquelles s’ajoute l’exposition virtuelle France-Japon, pionnière dans ce domaine.

Jusqu’au 6 avril 2025, la Rotonde des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France (BnF) propose une immersion dans les cultures de l’Inde dans le cadre de la nouvelle thématique « Le monde pour horizon ». Cette exposition retrace l’influence des missionnaires, militaires et administrateurs éclairés qui ont contribué à enrichir les collections indiennes de la BnF depuis le XVIIIe siècle.

Rotonde des Arts du spectacle, Jean-Christophe Ballot / BnF

Ces œuvres, d’une rareté exceptionnelle, témoignent des multiples facettes de la civilisation indienne. Parmi elles, des manuscrits sur feuilles de palmier ou papier révèlent les débuts des études indiennes en France, tandis que l’art de la miniature indo-persane est mis en lumière à travers la collection offerte par Jean-Baptiste Gentil au XVIIIe siècle.

L’exposition met également en avant la fascination européenne pour la danse et le théâtre indiens, depuis l’adaptation de Sacountala de Kalidasa jusqu’aux créations contemporaines de Peter Brook.

La plateforme est accessible à cette adresse.

Crédits image : Dame musulmane tenant des fleurs de lotus. Jaipur, vers 1750 / BnF, département des Estampes et de la photographie