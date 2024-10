Un livre sur la mafia marseillaise déclenche une enquête judiciaire

Le parquet de Marseille annonçait à l’AFP, ce lundi 21 octobre, avoir « ouvert une enquête préliminaire » suite à la « réception de plaintes de justiciables » ajoutées à la parution de Tueurs à gages – Enquête sur le nouveau phénomène des shooters.

Confiée à l’IGPN (Inspection générale de la Police nationale, ou la « police des polices »), cette investigation vise à déterminer s’il y a eu, ou non, violation du secret de l’enquête ou de l’instruction. Mais, fait beaucoup plus rare mentionné par La Provence, les journalistes auteurs de du livre pourraient aussi être inquiétés pour recel.

Un tueur à gages recruté sur Snapchat

Dans Tueurs à gages — Enquête sur le nouveau phénomène des shooters, les 3 journalistes du Parisien, Jean-Michel Décugis, Vincent Gautronneau et Jérémie Pham-Lê, ont longuement enquêté sur le narcotrafic marseillais. Un phénomène largement renforcé par l’utilisation nouvelle des réseaux sociaux, qui servent aujourd’hui de plateforme de recrutement et de règlements de comptes en ligne.

Publié le 9 octobre, l’ouvrage se concentre plus particulièrement sur la DZ Mafia, l’un des principaux clans marseillais, parmi les plus puissants de la ville, et qui fait régner la violence dans la cité phocéenne. Le livre insiste sur « l’affaire Matéo », un jeune homme de 18 ans qui aurait vendu ses services de tueur à gages sur Snapchat, à la DZ Mafia. Il aurait participé à plusieurs homicides visant un clan rival, dont les vidéos, diffusées sur le réseau social, auraient conditionné sa rémunération en fonction de leur succès viral.

"Des journalistes qui n’ont fait que leur travail"

Les journalistes auraient ainsi divulgué des éléments compromettants, notamment les identités et les photographies de trois individus présumés être les chefs de la DZ Mafia, ainsi que de nombreuses plaintes qui constituent les dossiers de l’affaire. À ce propos, une source policière de La Provence leur confiait, la semaine dernière : « C’est allé trop loin, sans compter sur le fait qu’ils se mettent même potentiellement en danger ».

De leurs côtés, les trois auteurs se sont défendus dans un communiqué : « À l’heure où la justice manque de moyens face au narcotrafic, on en met pour enquêter sur des journalistes qui n’ont fait que leur travail en documentant un phénomène de criminalité organisée on ne peut plus contemporain et d’intérêt public », s’insurgent-ils.

"Je viole le secret d’instruction pour l’intérêt du public"

Dans les colonnes de France 3, Jean-Michel Decugis, spécialisé dans les affaires judiciaires et auteur du livre, explique : « Cela fait 30 ans que je suis journaliste et que je viole le secret de l’instruction pour l’intérêt du public. Mon travail, c’est d’avoir accès à ces enquêtes de justice. Le journaliste n’est pas tenu au secret de l’enquête, il n’est pas responsable. Après, il y a les recels, c’est autre chose ».

Questionné quant à l’obtention de ces informations, il admet comprendre « que les juges soient en colère parce qu’ils voient leurs dossiers dans un livre, c’est compréhensible, mais chacun fait son travail. Nous, en tant que journalistes, on raconte des phénomènes de société, et c’est notre rôle de fournir ces explications au public. »

Et d'ajouter : « En 2003, lors de l’affaire Cofidis, nos bureaux ont été perquisitionnés, nos ordinateurs et téléphones saisis, mais nos sources n’ont pas été découvertes. Cinq ans plus tard, nous avons mené en justice l’État français. On a été relaxés. »

Une affaire qui questionne la liberté de la presse

Cette affaire soulève une question plus large, celle de la liberté de la presse. Elle n’est pas sans rappeler le cas de Mediapart, visé par le parquet de Paris en 2019 pour « détention illicite d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’interception de télécommunications ou de conversations », et « atteinte à l’intimité de la vie privée ».

Quelques jours plus tôt, le média indépendant avait publié des extraits sonores d’une conversation compromettant l’affaire Benalla. Dans ce contexte, deux magistrats du parquet, accompagnés de trois policiers, avaient tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart, dans l’espoir d’obtenir les enregistrements en question.