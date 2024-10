Sung Moon Cho, Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2024

Docteure en histoire de l’art, Sung Moon Cho est chercheuse en arts décoratifs contemporains, spécialisée en céramique et verre du XXe siècle et en histoire des arts de la table.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail de plus de huit années. En coédition avec le Musée des Arts Décoratifs, il restitue une première biographie de Jean Luce, mais aussi le travail de ses contemporains comme Marcel Goupy, Suzanne Lalique ou Francis Jourdain.

Le prix sera remis au cours de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts qui se tiendra sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le mercredi 20 novembre prochain.

Le jury de la récompense réunissait Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, président du jury ; François-Xavier de Sambucy de Sorgue, président d’honneur du Cercle Montherlant, coprésident du jury ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre de la Culture ; Francis Baillet, président du Cercle Montherlant ; Philippe Bénacin, président-directeur général de la société Interparfums ; Dominique Bona, de l’Académie française ; Patrick de Carolis, de l’Académie des beaux-arts ; Adrien Goetz, de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, ancien mécène du prix ; Haïm Korsia, de l’Académie des sciences morales et politiques ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur, et Edwart Vignot, historien d’art.

L'année dernière, le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts avait été décerné à l’ouvrage de Marc Bédarida et Francis Lamond, Pierre Chareau, déjà publié aux Éditions Norma

D'autres ouvrages salués

L’Académie des beaux-arts a par ailleurs décerné les prix d’ouvrage suivants :

Le Prix Bernier, d’un montant de 7000 €, a été partagé cette année en deux prix de 3500 € chacun, et a été attribué aux deux ouvrages suivants :

Pierre Subleyras 1699-1749, de Nicolas Lesur, aux éditions Arthena

Fred Deux, l’incorrigible, de Frédérick Aubourg, aux éditions Cohen&Cohen

Le Prix René Dumesnil, d’un montant de 3000 €, a été attribué à l’ouvrage La musique qui vient du froid, Arts, chants et danses des Inuit de Jean-Jacques Nattiez, Les Presses de l’Université de Montréal.

Le Prix Paul Marmottan, d’un montant de 2500 €, a été attribué à l’ouvrage Voyage dans différentes contrées de France et d’Italie 1755 - 1756 de l’abbé Louis Gougenot, aux Éditions des Cendres.

L’Académie des beaux-arts est l’une des 5 académies réunies à l’Institut de France. Accueillant 67 membres, 16 membres associés étrangers et 67 correspondants, elle veille à la défense du patrimoine culturel français et encourage la création artistique dans toutes ses expressions en soutenant de très nombreux artistes et associations par l’organisation de concours, l’attribution de prix, le financement de résidences d’artistes et l’octroi de subventions à des projets et manifestations de nature artistique.

