21 ans après, La Cité de Dieu de retour au cinéma

Sorti pour la première fois au cinéma en 2002, La Cité de Dieu est coréalisé par Fernando Meirelles et Kátia Lund, sur un scénario signé par Bráulio Mantovani, par ailleurs auteur, d'après le livre de Paulo Lins. Il a reçu, au début des années 2000, une pluie de récompenses, au Brésil et dans d'autres pays du monde.

Le long-métrage compte à son casting Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen ou encore Douglas Silva. Une série dérivée, intitulée La Cité de Dieu : La lutte continue, est diffusée depuis quelques semaines sur la plateforme Max.

À partir du 11 décembre prochain, le distributeur Wild Bunch diffusera en salles une version numérique inédite, à l'occasion du 21e anniversaire du film.

Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous-payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'œil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité.

Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le premier d'une longue série...