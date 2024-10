Figures du fou

Qui est fou et qui ne l'est pas ? Voici des questions qui traversent les âges, et ce n'est pas toujours la même personne. Dans l'échiquier social, le fou joue plusieurs rôles : tantôt sage déguisé utilisant l'humour pour dire des vérités inconfortables, tantôt marginalisé, rejeté pour son étrangeté. En art, ses attributs, excentriques et colorés, ne sont pas simplement des ornements, mais des symboles d'altérité.

À travers l'évolution de sa représentation, de la peinture médiévale aux sculptures modernes, le fou fait peur pour son imprévisibilité, ou fascine pour ses connections supposées avec des forces étranges...

Fous de cour, fous d'amour ou bouffons, qui prennent d'assaut l'ensemble du domaine artistique de l'Occident. 350 pièces - manuscrits enluminés, livres imprimés, gravures, tapisseries, sculptures, objets de valeur ou utilitaires, et peintures de maîtres éminents tels que Bosch, Bruegel, Géricault et Courbet -pour repenser les limites de la norme.

Cette exposition du Musée du Louvre, qui se tiendra jusqu'au 3 février 2025, invite à reconsidérer des moments cruciaux de l'histoire et de l'histoire de l'art à travers le prisme de cette figure qui incarne à la fois angoisses et passions.

Le catalogue qui l'accompagne, publié par Gallimard, propose une expérience analogue, pour ceux qui sont éloignés de Paris, ou ceux qui aiment, tranquillement chez eux, revoir les oeuvres, méditer dessus, et profiter des textes, signés notamment des commissaires de l'événement, Elisabeth Antoine-König et Pierre-Yves Le Pogam.