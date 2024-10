Les industries culturelles allument le bûcher de l'Intelligence artificielle

La déclaration est proposée en anglais, sous le délicieux titre de Statement on AI training. Une soixantaine d’organisations autour de la musique, une vingtaine dans l’industrie du livre (éditeurs et auteurs), ainsi que d’autres structures intervenant pour le journalisme et les médias, les arts visuels, le cinéma, l’audiovisuel et encore d’autres secteurs créatifs sont mobilisés.

En tout, 126 organisations rejoignent les quelque 11.500 signataires estimant que le recours à l’IA dans les conditions actuelles est inacceptable.

Pour l’heure, le Syndicat national de l’édition en France n’a pas grossi les rangs de cette véritable coalition non pas anti-Intelligence Artificielle, mais en faveur d’une rétribution juste. Aujourd’hui, les outils bénéficient en effet de bases de données dont la légalité est largement remise en cause. Pour entraîner les machines, leurs concepteurs — les grandes entreprises high-tech — puisent dans des ressources gratuitement.

Et l’on ajouterait : en toute impunité. Un point que le grand public ignore, plus ou moins volontairement, attendu que les outils lui sont proposés en libre accès.

Or, insiste l’Association of American Publishers, « ces modèles et outils destinés aux consommateurs n’existeraient pas sans les livres, journaux, chansons, performances et autres œuvres humaines ». De fait, toute une matière qui a été continue de l’être – copiée, absorbée et exploitée « en violation flagrante de la loi ».

Alors que les internautes s’habituent à ces nouvelles solutions, nous entrons dans « un moment crucial », estiment les éditeurs américains « pour le développement des politiques liées à l’IA au niveau mondial ».

De fait, auteurs aussi bien qu’éditeurs interpellent les États, saisissent les tribunaux, pour assurer la protection de leurs droits. Car « reproduire des œuvres et créer des œuvres dérivées nécessite le consentement explicite de ceux qui les ont créées, financées, et rendues possibles », dénonce l’AAP.

Maria A. Pallante, présidente et directrice générale de l’organisation, enfonce logiquement le clou : « Il est clair que les créateurs travaillent au service d’un public mondial bien informé, éduqué et inspiré, et non pour les profits non réglementés et non autorisés des grandes entreprises technologiques. »

Et de conclure : « Il va de soi que les collaborations technologiques sont un élément clé de l’édition, mais elles reposent sur des licences légales et le respect, pas sur un accaparement des ressources. »

Crédits photo : mo640, CC BY SA 2.0